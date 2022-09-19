疑抢地盘打伤妇女 男子当场被捕

疑为抢“地盘”，30多岁男子在牛车水天桥花园攻击前来唱歌跳舞的七旬阿嫂，还用垃圾钳打她，甚至踹她肚子，惊动警方前来调查，男子当场被捕。

近日网上流传几段视频，上载视频的网友称，牛车水有“流氓”欺负乐龄人士。

根据视频画面，多人聚集在牛车水珍珠坊的天桥花园，一名身穿蓝色上衣，头戴帽子的妇女手持一支捡垃圾用的长杆，与一名白衣男子对峙。

两人争吵一段时间后，男子突然上前抢过妇女手上的垃圾钳，同时提脚踹出，踢中妇女的腹部。

他之后还用垃圾钳猛力往妇女身上打，现场公众见状喝止他，也有一名红衣女上前挡在两人中间，现场公众马上报警。

《新明日报》记者上个星期天（9月18日）走访事发地点，并辗转找到了视频中被打的蓝衣妇女陈美兰（73岁，退休）。

她受访时说，事故发生在上周六（17日）傍晚6时半，她通常在周五和周末到这里跳舞和唱歌。

据她了解，动手的男子平日也与另一组人来这里聊天和歇息，对方之前也曾因占位置和别人起冲突。

“那天他无端端走到我身旁，骂我是妓女，还扬言对我动手，我于是从一旁拿了清洁工用的垃圾钳自卫，没想垃圾钳过后被他抢走……”

她称自己腹部被踢，手臂淤伤，事发后整晚睡不着，打算星期一（19日）去诊所看医生。

警方受询时证实接获一起打架案的通报，37岁男子涉滋事打架（affray）被捕，73岁妇女正协助警方调查，案件仍在调查中。

完整报道，请翻阅2022年9月19日的《新明日报》。