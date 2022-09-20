什么是饮料瓶罐退费制？九个须知

我国预计最迟从2024年中开始，为饮料瓶罐收取押金，以提高全国回收率，特别是塑料垃圾。国家环境局从星期二（9月20日）起至10月14日展开公众咨询，收集消费者对饮料瓶罐退费制的反馈。

这项新计划落实后，公众须为包装饮料支付多少押金？哪些饮料瓶罐得支付押金？如何取回这笔小额款项？zaobao.sg带你了解饮料瓶罐退费制的九个重点须知。

①为什么要回收饮料瓶罐？

回收饮料瓶罐的主要目的是提高这类容器的循环率，减少废弃和碳排放。同时，这也有助提高公众对减少（reduce）、重复使用（reuse）和再循环（recycle）的认识，培养良好的回收习惯。

环境局指出，目前全世界有约50个地方包括挪威、德国、克罗地亚及澳大利亚新南威尔士州和西澳等已实行类似计划，并且证实有助显著提高饮料瓶罐的回收率。

②饮料瓶罐退费制（Beverage Container Return Scheme）如何运作？

消费者在购买预先包装饮料时得支付1角或2角的押金，在归还空瓶罐时可取回押金。

③为何押金定在1角或2角？

根据环境局2021年的问卷调查所收集到的反馈，受访者普遍认为押金不应设得太高，以免消费者不愿购买；若押金过低，也可能导致消费者没有动力归还空容器。

大多受访者认为，1角或2角的押金足以鼓励消费者归还空容器。无论大小或材料，所有饮料瓶罐的押金额将划一。

④什么时候落实这项计划？

饮料瓶罐退费制预计最迟在2024年中实行。当局会给予饮料生产商和零售业者一段宽限期来清除存货，并确保所有预先包装饮料符合规定。

⑤哪种饮料瓶罐须回收？瓶罐的大小有关系吗？

由于铝罐和塑料瓶的使用率高、材料具有价值，也易于收集和压实，这两种材料的饮料瓶罐将包含在计划内。

这涵盖所有包装饮料种类如啤酒、果汁、牛奶、汽水、矿泉水和红酒等。

一般回收机无法处理容积太小或太大的瓶罐，因此只有介于150毫升至3公升的饮料容器须回收。

环境局下来会考虑把纸盒包装和玻璃瓶纳入计划。

⑥消费者如何知道要为哪些饮料支付押金？

为协助消费者辨别哪些饮料须支付押金，所有包含在计划下的饮料瓶罐都会附上押金标签（deposit mark）。

饮料生产商也须注册饮料包装的条形码，这样一来消费者才能使用反向贩卖机扫描条形码来退回空容器。当局也鼓励业者采用新加坡特定的条形码，但并不强制。

⑦消费者要如何退还饮料瓶罐？

消费者可到指定回收站退回空容器并取回押金。环境局有意规定所有面积超过200平方米的大型超市设有饮料瓶罐回收站，到时消费者可把空容器交给柜台人员，或使用反向贩卖机自行退还瓶罐。

小型零售商也可自行选择设立容器回收站。环境局也会探讨在其他邻里场所如民众俱乐部、便利店、住宅区的公共空间、小贩中心和食阁及商场等设立回收站，为公众提供便利。

⑧消费者如何取回押金？

当局正在探讨通过以下方式让消费者取回押金：

电子转账：转账至易通卡、NETS万捷通卡（FlashPay）、银行转账，或其他电子支付应用如PayNow和PayPal

现金/现金券：消费者在柜台退回空容器时能以现金的方式取回押金，或可使用反向贩卖机，以现金券的方式索回押金。消费者可把现金券兑换成现金，或用来抵消在商店里的花费。

把押金捐给慈善机构

⑨谁会负责执行计划？

环境局参考了世界各地的最佳实践方式，在本地负责执行饮料瓶罐退费制的会是一个单一、非盈利并由行业主导的经营者。这有助降低成本，提高问责度和效率。

计划经营者须达到环境局定下的饮料瓶罐归还目标，每年也得提交营运报告给当局。环境局会负责监管工作。