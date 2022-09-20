公司总裁和董事在提升工作场所安全方面扮演至关重要的角色，为确保他们清楚并履行相关责任，人力部推出针对企业领导的工作场所安全与卫生守则，并将在下个月前在政府宪报上发布守则。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（9月19日）在工作场所安全与卫生大会上致辞时提到，截至本月1日，我国今年的工伤死亡人数已达37人，是去年全年的总和，其中多数都是可以避免的。

为让工作场所长期保持良好的安全与卫生，实现在2028年前将工伤意外死亡率降至每10万名雇员中少于1的水平，人力部与新加坡董事协会、新加坡安全执行员协会、中小企业商会、劳资政合作伙伴及各行业协会进行广泛磋商后，正式推出针对公司领导的工作场所安全与卫生守则。

陈诗龙说：“公司领导——总裁和董事能影响和控制同工作场所安全与卫生有关的预算、优先权和培训。因此，要使工作场所安全与卫生文化发芽、成长和盛行，必须从公司领导开始。”

要求企业在商业决策中纳入工作安全与卫生

新守则进一步明确了企业领导在推行工作场所安全与卫生方面的角色和责任，也要求企业把工作场所安全与卫生纳入商业决策中。

另外，企业领导也须确保工作场所安全与卫生管理系统是有效的且定期审查，同时确保公司员工积极参与推行工作场所安全与卫生文化。

人力部将于10月前，在宪报中将新守则列为批准守则（Approved Code of Practice，简称ACOP）。这意味着，当企业违反工作场所安全与卫生条例时，法庭可以依据ACOP评估并追究公司领导的责任，而遵循批准守则可成为一个减刑因素。

全国职工总会助理秘书长杨益财在面簿贴文说，职总支持这个及时推出的守则。“最近工作场所事故的趋势令人担忧，也显示我国须采取紧急行动，减少事故并确保员工与工作环境的安全。”

他指出，通过采用ACOP的措施与最佳实践，企业和员工将达致双赢。企业可享有更好的声誉，有助吸引和保留人才，员工则可在安全的环境中工作。

出席大会的新加坡国际港务集团东南亚区域总裁王金榜受访时说，集团向来会在董事和高级管理层会议中，讨论工作场所安全与卫生的措施与重要性。他认为，守则可以提供很好的安全和卫生管理框架，而且由于守则涵盖各个行业，因此能鼓励其他行业也推行相关做法。

Nan Guan建筑公司执行董事阿克巴尔（Mohd Abdul Akbar）认为，有了新守则，企业的相关措施就不会只停留在符合政府规定的最低要求，而是朝创建工作场所安全与卫生文化的方向迈进。他也指出，对中小企业而言，一大挑战是须提供大量的文件资料来证明公司如何遵守守则。