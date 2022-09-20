黄循财会见印度总理莫迪 讨论绿色能源等新合作领域

副总理兼财政部长黄循财与印度总理莫迪会面，就绿色氢气、太阳能、金融科技，以及数据链接等新的合作领域进行了良好讨论。

黄循财星期一（9月19日）与莫迪会面后，在社交媒体贴文说，印度是新加坡在许多领域的重要战略伙伴。“我很高兴，随着大流行病的消退，双边交流的步伐已经大大加快。”

黄循财也表示期待重启因冠病大流行而中断的新加坡—印度编程马拉松（hackathon），为两国的青年人才架起桥梁。

这是黄循财访问印度的第三天。他星期天出访古吉拉特邦时，见证新加坡与古吉拉特邦签署了一份金融科技合作协议。协议旨在促进双方在金融科技创新的协作，包括运用彼此现有的监管沙盒，支持科技创新的实验，互相推荐公司参与彼此的监管沙盒，促进跨境实验。

古吉拉特邦是莫迪的家乡，他在2001年至2014年担任首席部长期间积极推动该邦与新加坡之间的合作。如今，我国是古吉拉特邦的第二大投资国，而印度对我国的出口将近三成来自古吉拉特邦。

黄循财上星期六与贸工部长颜金勇、外交部长维文医生、以及主管贸易关系的交通部长易华仁，一同参加在新德里举行的第一届印度—新加坡部长级圆桌会议，双方就粮食与能源安全及数码化等多个具潜在合作机会的领域进行了讨论。

黄循财是第一次以副总理的身份，从9月17日至21日正式访问印度。