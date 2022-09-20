本地调查：近半已回办公室全时工作 八成雇员盼公司有灵活工作安排

根据大华银行的调查报告，46%的本地受访者已每周五天返回公司上班，另外27%可每周或每月选择特定天数回公司报到，只有约11%可完全居家办公。

政府允许所有雇员可重返工作场所后，一项跨国调查显示，本地近半的雇员已返回办公室全时工作，但有超过八成的人希望公司能落实某种形式的灵活工作安排。

大华银行星期一（9月19日）公布了2022年亚细安消费者情绪调查结果。这项在今年6月进行的跨国调查针对五个领域，即社会进展、个人金融行为、职业前景、消费者数码化演变、可持续和未来金融趋势，线上访问了3452名在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南五个亚细安国家的雇员。受访者介于18岁至65岁，其中本地占1013人。

46%的本地受访者透露，目前已每周五天返回公司上班，另外27%可每周或每月选择特定天数回公司报到，只有约一成或11%的人可完全居家办公；其余四个国家的雇员返回公司的趋势也大同小异。

我国政府今年4月宣布进一步放宽防疫措施，允许所有雇员重返工作场所，但两年多的疫情改变了人们对办公模式的看法。

四成愿减花红及年假 换取灵活工作安排

在上述调查中，五分之四或81%的新加坡雇员表明，希望公司给与某种程度的灵活工作安排。其中近半的人倾向根据需要采取灵活工作安排，而不是规定每周在公司办公的天数，或完全居家办公。越年轻的上班族越倾向远距工作，例如Z世代即18岁至23岁的雇员，每10人之中有四人希望完全居家办公，这个比率比其他年龄层的高出一倍。

本地雇员想有灵活工作安排的意愿强烈，近四成受访者愿意减少10%至50%花红及有薪假期，来换取这样的安排。他们希望居家办公的主要原因是可节省通勤时间、可增加储蓄和兼顾个人需求。

大华银行集团人力资源主管唐自强说，从调查结果可看出，雇主和雇员之间看法不一致，特别是对工作安排和压力的观点不同。“由于职场形态已改变，雇主和员工须找出双方都可接受的方案，以保持生产力和工作愉快。”

在全球聘有约2万5000名员工的大华银行集团从7月1日起，永久实施每周两天远程办公的灵活工作安排。

政府计划最迟在2024年推出灵活工作安排劳资政指导原则，要求雇主公平合理地考虑员工提出的灵活工作要求。这类安排主要分三方面，即灵活的工作时间、工作量和上班地点，包括减少工作天数或工时、调整工作量、允许居家办公等。

上述调查也显示，本地近半或46%的雇员面对职场压力，仅次于马国；其中，55%的Z世代雇员指工作让他们感到压力。唐自强指出，这个群体对职场环境和工作的优先要求顺序有别于其他年龄层，显示雇主需另想他法来招聘和留住年轻人才。

提供多项福利凝聚团队 让员工更愿返办公室上班

为了加强员工向心力和让他们更有意愿返回办公室上班，两家中小企业使出浑身解数，除了采纳灵活工作安排，还提供免费餐食、按摩服务、举行员工派对等福利，成功凝聚团队。

数码营销公司Craft执行总监陈勇君受访时透露，公司允许员工在上午11时前自选时间进办公室，下午5时后若有事可回家工作。公司每月有员工午餐招待会，每季做一些有趣的安排，如聘请按摩师上门为员工做肩颈按摩。这家公司也会每月办两次聚会或KTV之夜，让同事下班后有机会唱歌解压，促进团建。

陈勇君说，如果疫情进一步好转，公司有意在明年组织员工旅游。

他指出，尽管工作或许可以居家处理，但同事一起在公司上班除了可以加强彼此的凝聚力，有利于脑力激荡，促成创意点子。

“我一向鼓励员工们彼此联系和做朋友，不仅是工作，还要一起玩乐，如此一来他们便会期待到办公室来和大家见面。”

这家公司的高级数码营销策略师之一陈庭绿（28岁）说，在公司若遇到问题可马上向同事求助，更容易沟通，生产力也更高。

鼓励员工回办公室 须建立团队精神

韩国净水器品牌Ruhens执行总监林欣翰也同意，要鼓励员工回到办公室工作，必须建立起团队精神。

所以，他不时以早餐招待同事，让大家在开工之前先一起用餐拉近距离，促进交流。

这名29岁的年轻上司也和大家打成一片，下班后还一起去骑脚踏车，通过有益身心健康的户外活动加强团队凝聚力。公司也固定举行季度派对，用美食和幸运抽奖等犒劳员工，下一次活动就是圣诞节聚会。

公司营销经理柯俐君（29岁）透露，上司向来持开放态度，鼓励大家畅所欲言，并接纳合理意见，公司的氛围让人感到舒服，所以她享受回办公室和同事一起工作。