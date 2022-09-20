原本不善于同他人交流，也不清楚职业方向的陈文尧在报读工艺教育学院后，建立起与人沟通的自信，更立志投身餐饮业，希望将来开设一家餐厅。

中四毕业后，陈文尧没有立刻升学，而是选择给自己一个“空档年”（gap year）认真思考人生方向，也从事活动管理和宴会服务员等兼职工作。

一向喜欢品尝美食的他，后来决定报读工教院见习生训练计划下的烹饪技能（西餐）国家工教局证书课程，每周五天到酒店工作，一天到工教院上课。

对从未想过加入餐饮业的陈文尧而言，工教院的课程为他开启了崭新的职业道路，也点燃他对烹饪的兴趣。凭着这股热忱，他2019年在工教院修读烹饪技能技术专业文凭课程，继续精进厨艺，也学习经营餐厅和行销方面的知识。

“在厨房里，我能接触各种食材，掌握不同的烹饪方法。看到家人喜欢吃我煮的食物，也让我收获很大的满足感，这促使我想要继续通过为人们烹煮美食，把欢乐带给每个人。”

26岁的陈文尧今年从工教院毕业，目前在本地一家法国餐馆任职。虽然工作时间长，但陈文尧没有怨言，只希望趁年轻时勇敢尝试新事物，尽最大的努力拼搏事业，做自己热爱的事。

“其实我以前是一个相当内向的人，在参加工作或学校的面试时，很没有自信，也不知道如何与他人交谈。工教院的课程和实习机会除了让我掌握烹饪技能，还帮助我锻炼沟通技巧，让我对自己更有信心。”

陈文尧希望在接下来的五年提升厨艺，学习烹煮更多菜系的菜肴，并计划在未来开设自己的餐厅。