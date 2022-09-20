男子2450元买假名表 转手骗当店逾5万元

欠阿窿又欠赌债，33岁文身男花2450元购买假劳力士，以假乱真地拿“名表”到当铺典当套现，前后骗取5万2500元。

《新明日报》早前报道，55岁的陈国英因帮助欧宝盛（33岁）到当铺典当仿冒的劳力士名表，结果被判坐牢六个月。

主谋欧宝盛星期一（9月19日）在家人陪同下出庭认罪。

他共面对六项控状，已承认其中两项欺骗罪和一项抵触军火与爆炸物法令的罪行，余项则交由法官下判时一并考量。

去年7月，被告欠下大笔赌债，于是想出典当假名表的骗局来还清债务。他到处寻找“顶级”仿真表供应商，最终以1650元购买了两支几可乱真的冒牌货。

同月15日，被告到位于兀兰31街第301座的当铺，表示有意典当劳力士名表，谎称盒子和证书都弄丢了，但仍成功将仿真品当掉，骗得3万4500元。食髓知味，被告再花800元买了第三支仿真品，隔天再去典当，不过他担心一连两天典当“名表”被怀疑，于是找来陈国英帮忙。

被告把自己欠债及成功骗过当铺的事都告诉陈国英，还教他如何骗过当铺职员，再次成功骗取1万8000元。得逞后，陈国英和被告会面，把钱交给他后，两人一同到金铺购买金饰。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年9月20日的《新明日报》。