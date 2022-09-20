大巴窑湿巴刹 三天四尊神像被盗

大巴窑巴刹接连三天遭盗窃，四尊神像不翼而飞，引摊贩哗然，最终报警。

有热心读者向《新明日报》记者通报，指位于大巴窑8巷第210座巴刹旁的神龛，四尊神像自上周五（9月16日）起，几日内接连不翼而飞。

记者星期一（19日）走访巴刹，负责打理神龛的吴先生（61岁，鱼丸摊贩）告诉记者，神龛供奉着一尊大伯公、两尊拿督公，一个地主公以及一尊象神，一直以来被附近摊贩及居民敬拜，香火鼎盛。

他指上周五下午3时许，有民众发现神龛里的两尊拿督公和象神都不见了，立即通知他们。“我们不知道是谁偷走的，事后报警。”

岂料，隔了两天小偷再次干案，有民众在上星期天（18日）凌晨1时许前来敬香时，发现大伯公也被盗走。

招财猫也不见

“就连大伯公旁的招财猫也不见了。但小偷没偷香油钱，钱箱的锁头还好好的。”

于是他隔天再度报警，警员到来录口供和展开调查。“神像都属于泥制，不值钱，怀疑小偷是因神明灵验才偷走。”

大巴窑8巷商店市场联谊会主席钟先生（74岁，水果摊摊主）说，不少摊贩和民众得知神像被窃后都感到诧异。“我们无法估计损失多少，神明是无法以金钱计算的。”

警方受询时证实这起事件，指当局在上述地点接获不诚实盗用财物的报案，调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2022年9月20日的《新明日报》。