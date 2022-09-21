2032年竣工可让沿线4万户家庭受益 跨岛线二段将建六地铁站

跨岛线第二阶段路线长约15公里，设有两个转换站。交通部长易华仁说，第二阶段路线将为西部现有及新的增长地区提供更便利的公共交通服务，也有助加强东部、西部和东北部之间的衔接。

地铁跨岛线第二阶段路线将建六个地铁站，从光明山往西延伸到裕廊湖区，预计2032年竣工后，将为沿线约4万户家庭提供更好的交通衔接，缩短车程时间。

交通部长易华仁星期二（9月20日）到东海岸综合车厂建筑工地视察时，公布跨岛线（Cross Island Line）第二阶段的具体路线和地铁站位置。

政府在2019年底宣布，跨岛线第二阶段路线将有一段深入地底70公尺、穿过中央集水地带自然保护区。根据陆路交通管理局的文告，第二阶段路线长约15公里，从光明山衔接到马城（Turf City）、阿尔柏王园（King Albert Park）、马裕（Maju）、金文泰、西海岸和裕廊湖区。工程预计2023年动工，约2032年竣工。

这段地铁线设有两个转换站，阿尔柏王园站将衔接滨海市区线，金文泰站则衔接东西线。

易华仁指出，跨岛线第二阶段将为西部现有及新的增长地区如裕廊湖区和西海岸提供更便利的公共交通服务，也有助加强东部、西部和东北部之间的衔接。

地铁网络将延伸到目前没有列车穿行的地区如斜阳大道（Sunset Way）、西海岸和马城。据媒体早前报道，位于马城的租户租约将在明年12月31日到期，租户迁出后将腾出空间兴建新的地铁站，以应付未来的住宅发展需求。

易华仁说：“跨岛线把新加坡主要的通勤廊道衔接起来，有助重新分配各地铁线的客流量，改善整体的乘车体验。地铁网络越广越密集，也将加强系统的韧性。”

征用三私有土地部分地段

六个新地铁站落成后，乘客的车程时间将显著缩短，例如从后港到义安理工学院，目前搭地铁转换巴士要超过一个小时，以后只需35分钟；从武吉班让到西海岸，搭巴士要45分钟，以后搭地铁只需25分钟。

配合地铁工程，政府将征用三块私有土地的部分地段，包括裕廊集团（JTC）位于班丹环道工业区的两个单位，以及武吉知马路的卡莎埃斯珀兰莎公寓（Casa Esperanza）部分停车位底下的空间。新加坡土地管理局会按征地当天的市价赔偿业主。

跨岛线是我国的第八条地铁线，分三个阶段兴建，已动工的首阶段路线约长29公里，有12个地铁站，从东部的航空园站连接至光明山，途经罗央、白沙、淡滨尼、后港、实龙岗北和宏茂桥。

陆交局说，衔接到裕廊工业区的第三阶段工程研究正在进行中。根据《联合早报》早前获得的招标文件，这条我国最长的全地下地铁线预计全长56公里，第三阶段的西向路线预计约长13公里，介于裕廊和大士，共有四个地铁站，其中两个是转换站。

跨岛线全线落成后，首几年每天乘客量料超过60万人次，长期可增至100万人次以上。

家住德曼花园组屋的张振忠（57岁，天然气与石油公司营运协调员）平时主要以巴士代步，他期待新地铁站赶快落成。

“新的裕廊湖区站离我家大概五分钟路程，以后我可以搭地铁去金文泰购物用餐，只要搭两个站，现在搭巴士要20分钟。”

阅读相关报道：

工程所需 三块私有土地部分地段被征用

分析师: 地铁站附近私宅价格近期料上涨

