称在外清洗不方便 公众欢迎瓶罐退费制 但对回收步骤有意见

消费者日后须退还饮料瓶罐才能取回押金，受访公众担心，出门在外要清洗瓶罐，以及到处找指定回收站，有些不方便。

受访公众针对下来要落实饮料瓶罐退费制表示欢迎，但对于回收瓶罐的步骤略有意见。

周崇进（27岁，估价师）受访时说，在回收饮料瓶罐前，要先把容器清洗干净，若是出门在外，要特地找地方清洗瓶罐，不太方便。

“如果回收机也包含清洗饮料容器的设施，会方便一些，我们可以直接清洗瓶罐后，放进机器回收。”

张瑞芹（60岁，行政人员）说，若是买包装饮料回家喝，可能会在收集一定数量的容器后，一起回收。“如果是在外面喝饮料，我应该不会特地去清洗，然后到处找回收站，可能会选择放弃押金。”

国家环境局有意在所有面积200平方米以上的超市、民众俱乐部、购物商场等地点设立回收站。

环保组织：有助提高国人对可持续未来关注

吴秀好（66岁，裁缝）希望当局也能在组屋底层设立回收机，让居民可直接把容器拿下楼回收。

“我经常买牛奶，如果以后纸盒装的饮料要收押金，对我的影响比较大。毕竟要拿回押金也要蛮多功夫的，所以还是希望回收站的地点更方便一些。”

受访环保组织乐见我国推行这项计划，以提高本地的回收率，减少废弃物。

新加坡世界自然基金会材料学专家林文琳说，在落实任何新举措时，公众都需要一些时间来适应，这包括学习正确的回收方式、确保容器内没有液体、熟悉回收机的所在地点等。

“一旦熟悉了这些，就会自然地成为生活的一部分。”她相信这项计划将加强新加坡人对可持续未来的关注，在回收方面更负责任地出一分力，实现更可持续的未来。

环保组织The Plastic Project营销总监李文坡认为，除了有助提高回收率，公众也能更了解如何回收，以及什么材料能再循环利用。

“这项计划若要取得成功，公众得对回收感兴趣，并加深这一方面的了解。我希望这有助改变公众对回收的观念，而不只是为了押金而遵守。”

The Re-Purpose Collective创办人之一亚西尔（Yasser Amin）说，造成塑料垃圾的原因之一是使用过多用完即弃的塑料用品。因此，除了实行饮料瓶罐退费制，我国也要探讨如何少用这类塑料用品如餐具等，来减少塑料垃圾。

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