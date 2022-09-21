李展华和谭雪莉夫妻俩醉心尊巴舞，在工余时开班授课，不仅满足了对舞蹈的爱好，更收获满满的活力，保持身心健康年轻。

每逢星期二和星期四晚上7时30分，义顺市镇广场都有一群身穿亮色健身服的尊巴（Zumba）舞爱好者随着音乐摇摆起舞，站在第一排的是夫妻档导师Ah Ray和Shirley。

李展华（52岁）和谭雪莉（49岁）夫妻看起来比实际年龄年轻，带领大家跳舞时活力四射，一个小时不间断的课程下来，二人仍有余力与学员们聊天拍照，体力一点不输年轻人。

夫妻俩白天各有正职，周一到周五每晚一小时在义顺及卡迪一带的不同地点教课，学生总人数可达250人。

“我们将周末定为家庭日，不教课，但如果社区有尊巴活动，我们有时间都会参加。对舞蹈的热爱、与学员打成一片的友好关系，还有来自各方的鼓励，让我们坚持走下去。”

回顾尊巴导师之路，李展华说纯属无心插柳，妻子在2013年受基层组织领袖委托，在社区开办健身舞蹈班以推广健康生活。一开始他只是从旁支援，但健身舞广受好评，在口耳相传下陆续开班，两人最终决定以夫妻档的形式上阵教学，也在2015年双双考取尊巴导师资格证。成为人民协会外聘的兼职导师。

夫妻俩大赞跳尊巴的好处，笑称劲歌热舞可让人解压、有助健康，而且和大家一起气氛融洽地做运动，心态也会更年轻。

李展华说跳尊巴没有年龄和性别的限制，老少咸宜，只要穿上合适的健身服和运动鞋，就可以跟随音乐节奏起舞。

“最重要的是有热忱，零基础也可以上课，只要耐心跟着导师的步伐，许多人跳了一阵子后，都变得更有自信。”

尽管学生人数众多，因舞结缘的夫妻二人目前无意辞去正职开办舞蹈教室，他们只想享受当下，直到无法再跳的那一天。