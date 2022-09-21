六旬老友成搭档 街头演唱爆红

相识超过30年的两名六旬友成搭档，街头演唱被路人拍下放上TikTok后爆红，两人表示珍惜这段友谊，互相扶持度过人生低谷，因为对音乐的热爱决定当起街头艺人，希望鼓励乐龄人士保持活跃、为自己而活。

今年6月间，一组满头银发的街头艺人在后港中的一段表演，被路人拍下后上传到TikTok，没想到视频迅速走红，至今已有累计18万次观看。

视频中这对非一般组合“银色组合”（Silver Hype），是由张谦发（艺名晓张，63岁）和吴忆莲（67岁）组成，两人年龄加起来足有130岁。吴忆莲曾从事保险业，期间认识了当时任职保险培训员的张谦发，两人自此相识了31年的漫长岁月。

张谦发告诉《新明日报》记者，二人从年轻开始就有许多共同爱好，例如打高尔夫球、健身和唱歌。“我喜欢组织一些活动如慈善演出、公司庆典等。她和一些通过唱歌认识的朋友每次都会踊跃参加。”

这对老友一路互相扶持，走过人生低谷。2013年，退休一年的张谦发突发心脏病入院。“我拿不出医院需要的2万元定金，她二话不说帮我交钱，我一直很感激。”而就在去年，吴忆莲患癌三年多的妹妹不幸离世。她眼角泛泪地忆述：“妈妈走后我和妹妹相依为命，她突然离开，我精神萎靡了很久，挣扎在抑郁的边缘。”

张谦发去年取得表演执照但疫情反弹，街头表演暂停，直到今年防疫措施大幅度放宽才正式开启歌唱生涯。此外，他不忍好友独自悲痛，于是提议她与自己结伴，重温二人对音乐的热爱，也让吴忆莲走出伤痛，精神再有寄托。吴忆莲告诉《新明日报》记者，自己今年8月1日正式拿到了组合表演执照。

二人的表演地点通常在邻里和组屋等乐龄人士聚集区，希望自己的歌声可以给年长者们解闷。“我们想告诉他们，退休之后生活才真正开始。我们也许年轻时为了家庭和事业付出，无暇顾及自己的爱好，但是退休后可以有时间为自己而活。”

完整报道，请翻阅2022年9月21日的《新明日报》。