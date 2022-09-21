①谁可以参加？怎么参加？

60岁及以上的民众最早可在2023年年底加入计划并选择固定的家庭医生管理健康。卫生部预计下来两年内也会将计划扩大至40至59岁的民众，之后再推广至其他年龄层。

收到邀约短信后，公众可打开HealthHub应用选择一家全科诊所或综合诊疗所，并与诊所安排首次免费问诊。当局也会安排社区伙伴协助居民报名参与。

② 加入健康SG有什么好处？

健康SG不是强制的，但有不少好处。

公民在参加全国推荐的体检和接种疫苗时将享有全额津贴，使用保健储蓄来支付慢性疾病的管理也无需承担现金共付款。

卫生部也将推出新社保援助计划（CHAS）津贴层级，在家庭诊所治疗慢性病时，如果使用指定名单中的常用药物，价格将与综合诊疗所相似。

为了鼓励民众加入和留在计划，民众在完成与家庭医生的首次咨询后，也能在保健促进局的积分制度下累计保健积分，用以兑换购物和交通礼券。

没有加入健康SG计划的公众仍能在目前的安排下继续治疗或管理慢性病。

③ 我可以随意选择任何一家全科诊所吗？

你只能选择加入了健康SG计划的全科诊所。基层医疗护理网络（Primary Care Network）目前约670家全科诊所预计将先为居民提供健康SG旗下的服务。

卫生部会与个别的诊所探讨他们所能管理的居民人数，一旦达到人数顶限诊所将不能再接受更多居民加入。卫生部将继续鼓励更多全科诊所加入基层医疗护理网络以及健康SG计划。

如果你的雇主有指定诊所名单，你可以选择加入健康SG，或是继续使用雇主指定的诊所，如果雇主指定的诊所在健康SG计划内，则可同时加入两者。

④ 我以后想要更换家庭医生可以吗？

在加入计划首两年里能最多更换四个医生，之后每年只能更换一次。这是为了让因搬家或是其他原因需要换医生的居民有灵活性。

不过卫生部强调，健康SG旨在让民众选择固定家庭医生，通过预防性治疗和建立深厚的病患和医生关系，让病患变得更健康，提高他们生活品质。

⑤ 有什么奖励机制鼓励更多人加入？

卫生部强调加入计划的最主要目的还是为了维持健康。如果不及时进行预防性的护理而最后演变成疾病，到时医药费可能更高。

目前奖励机制包括通过累计保健积分换取礼券，不过卫生部不排除检讨是否要制定额外奖励，包括评估最初奖励制度是否具有吸引力。