60岁及以上2023年下半年可加入 健康SG提供免费体检买药更便宜

60岁以上居民会在2023年下半年收到通知，让他们选择固定的全科诊所或综合诊疗所。另外，参与健康SG计划的居民购买卫生部列表上的常用慢性病药物，费用将与综合诊疗所的价格相近，也可在保健促进局的积分制度下累计保健积分。

60岁及以上的居民明年下半年率先加入健康SG计划，跟着固定的全科诊所或综合诊疗所预防和控制慢性病，除了首次问诊、指定疫苗和体检免费，慢性病药物价格也跟综合诊疗所相近。

经过几个月的筹备和征集意见，卫生部星期三（9月21日）正式公布健康SG白皮书，让居民看固定医生，从预防做起，控制好慢性病，长远来说，可减少医疗体系和个人的开销及负担。

白皮书指出，人口老龄化和高血压及高胆固醇等慢性病发病率增加，将对居民在医疗、情绪和经济上造成沉重负担，健康SG计划的主要目的就是要减缓这些趋势。

最先受惠的是60岁以上居民。他们会在2023年下半年收到通知，让他们选择固定的全科诊所或综合诊疗所加入计划。

计划料两年内扩大至40岁至59岁居民

卫生部预计下来两年内，将计划扩大到40岁至59岁的居民，之后再推广至其他年龄层。

居民可选择住家或公司附近、之前熟悉的、或雇主指定医生名单内的诊所。加入计划的首两年，居民能更换诊所四次，之后每年最多更换一次。

在接受首次免费问诊后，居民会与全科医生共同制定保健护理计划，通过改变生活方式或定期体检和疫苗接种改善健康。居民之后可通过医疗保健资讯网（HealthHub）查看和跟进计划。

加入计划的公民可免费接种卫生部推荐的疫苗和接受卫生部推荐的体检，看慢性疾病时使用保健储蓄，也不必像目前一样要支付15％共付额。

另外，社保援助计划（CHAS）将推出新的津贴级别，参与健康SG计划的居民若要买卫生部列表上的常用慢性病药物，药费将与综合诊疗所的价格相近。

为鼓励居民加入健康SG计划和保持健康，完成首次看诊和维持健康指标的人，可在保健促进局的积分制度下累计保健积分，用以兑换购物或交通礼券。

卫生部长王乙康表示，今年3月宣布健康SG计划以来，卫生部已向超过6000名公众收集意见，并与私人全科医生、雇主和社区伙伴沟通，获得各方广泛支持。

针对计划是否会增加本地医疗开支，他说：“预防护理费用不会高出很多，即使一开始会花多些钱，也不代表预防治疗昂贵，因为如果能保持健康，就能避免患上重病时更多的花费。”

白皮书指出，健康SG会是横跨多年的战略，旨在改变本地医疗体系，将工作重点从照料病患，转移至预防居民生病。为营造健康SG生态圈，卫生部会动员全科医生、社区伙伴，协助居民改善生活方式，并为诊所提供科技等支援。

居民也会得到一致的护理，为此卫生部将与医药界合作，列明常见慢性疾病如糖尿病，高血压和血脂失调的护理方案，包括推荐的检查和药物。

公共卫生专科医生黄长彦说：“健康SG将目前各项资源和配套融会贯通。我们可以引用唐代名医孙思邈的名言‘上医医国，中医医人，下医医病’来描述。我们目前的情况是被动的医病，为下医，确保个人健康是医人，为中医。白皮书所提倡的主动预防式的群体保健则为上医。”

国大苏瑞福公共卫生学院全球卫生方案联合主任林方源副教授认为，要成功推出计划，政府须摸着石头过河，让居民和医生改变惯性，接受新医疗方式。

卫生部已将白皮书提呈国会，预计在10月国会复会时进行辩论。公众可上卫生部网站查阅白皮书内容。

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