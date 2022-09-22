哈莉玛总统：廉洁诚信是我国成功要素

廉洁的体制是推动新加坡从第三世界国家，跃升为第一世界国家的重要因素。廉洁与诚信也为政府和公共机构赢得民众的高度信任，使我国社会和经济能取得今日卓越的发展。

哈莉玛总统说，新加坡这样一个天然资源匮乏的小岛国，拥有廉洁诚信的体制是我国的一大竞争优势；这些年来，大家可以看到民众对政府的信任如何帮助我国克服挑战和度过逆境，包括最近的冠病疫情。

哈莉玛总统星期三（9月21日）以主宾身份，出席在总统府举行的贪污调查局成立70周年晚宴。在座的还有总理李显龙、荣誉国务资政吴作栋、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，以及主管公共服务的教育部长陈振声。

哈莉玛致辞时说，建国总理李光耀和第一代领导团队，视诚信和能力为善治的核心，煞费苦心地建立起人们对制度和政府工作方式的高度信任。

“新加坡人清楚政府做的决定和制定的政策都是为了公共利益，而非私人或既得利益。这奠定了政府和人民之间牢固的社会契约。新一代的领导人，甚至是每一名新加坡人，都有责任守护和维持我们所继承的一切。”

在坚守“诚信和廉洁”的旅途中，哈莉玛认为，贪污调查局不仅在过去，也将在未来扮演关键角色。我国的政治决心、严厉的反贪法令和公众提供的线索，都是反贪架构的组成部分。贪污调查局也通过采纳科技，以及与其他公共和私人领域的伙伴合作，从上游打击贪腐行为来维护公共服务和新加坡的信誉。

根据早前发布的数据，该局去年立案调查的案件中89％涉及私人企业，仅11％与公共部门有关。

李显龙总理在晚宴后发出的面簿贴文说：“新加坡人相信法律是一视同仁的，当局执法时也公正公平。正因为这种时时保持的警惕，使我国成为一个值得信赖且可靠的旅游、经商和投资地。我们绝不能把这些视为理所当然。”

将调高调查人员退休年龄

哈莉玛也透露，贪污调查局正在检讨如何招募和留住有经验的调查人员，包括调整退休年龄和加强人员培训。

目前，贪污调查局调查人员的退休年龄是56岁，与新加坡警察部队相近。贪污调查局有意调高他们的退休年龄，与公共服务的63岁一致。

贪污调查局于1952年由英国殖民政府成立，不过起初因为人力和权限不足，无法有效执法。1959年新加坡成为自治邦后，人民行动党政府加强了该局的组织结构，并在隔年制定了防止贪污法令。

贪污调查局1969年起隶属总理公署。为使贪污调查局不受政治和强权影响，若总理干涉调查工作，贪污调查局局长可以直接向总统汇报。

配合昨晚70周年庆，一株由新加坡植物园培育的胡姬花特别以贪污调查局命名。这株“贪污调查局胡姬花”（Papilionanda CPIB），与李光耀命名的李光耀蜻蜓万黛兰是“近亲”，借此向把新加坡打造成一个清廉国家的建国总理致敬。

另外，贪污调查局出版了新书《严谨、彻底、无畏：贪污调查局的故事》（Scrupulous, Thorough, Fearless--The CPIB Story）。书名中的“严谨、彻底、无畏”取自李光耀1987年在国会上对贪污调查局的形容。

全书分27章，内容横跨1819年至今，讲述我国如何铲除殖民时代留下的贪腐问题。