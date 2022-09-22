新加坡加入联合国57周年 李总理：我国继续致力维护开放包容理念

李显龙总理在新加坡加入联合国57周年日强调，我国继续致力于维护联合国开放、包容并以规则为基础的理念，与各国协作应对全球共同问题。

李总理星期三（9月21日）发贴文说，新加坡在1965年9月21日成为联合国成员。如今世界正面对复杂的挑战，包括气候变化危机、地缘政治紧张关系升温，以及日益高涨的保护主义。冠病疫情的经历提醒我们各国之间相互依存，密不可分的关系。机构如联合国此时更加重要，它提供一个平台让各国会商，并建立稳定的国际环境。

他说：“新加坡继续致力于维护联合国开放、包容并以规则为基础的理念。联合国给了小国如新加坡发言权，并参与建设和平与安全的世界。我国会同所有国家协作，为共同全球课题寻求解决方案。”

新加坡1965年成为联合国一员，时任副总理的杜进才（中，坐者）率团参加第20届联合国大会，右边为首任外交部长拉惹勒南。（联合国提供）

我国驻联合国常任代表：国小但要确保联合国成功

新加坡驻联合国常任代表柏罕加福在外交部面簿上载的视频中说，新加坡1965年加入联合国时，首任外交部长拉惹勒南在联合国会议上发表重要的致辞，强调新加坡会坚定地支持联合国的原则，维护主权和政治独立。

柏罕加福指出，自独立以来，新加坡大力支持联合国与联合国宪章，我国许多外交大使也为联合国的工作做出显著贡献。

他说：“我们一向强力捍卫以规则为基础的多边体系。作为小国，我们志在确保联合国成功。作为国际社会的负责任成员，我们会继续与所有国家紧密合作，不论国家大小，为全球问题寻求解决方案。世界现在比以往任何时候更需要一个强大的联合国，来推动世界的和平与安全，以及可持续发展。”

外长维文出席联大会议 代表我国发表国家声明

外交部长维文医生正在美国出席第77届联合国大会，星期三也贴文分享他与各国领袖会面。

维文9月19日至25日起在美国纽约访问七天，出席联大会议等一系列会议，并代表新加坡发表国家声明。

他也将出席小岛国联盟（Alliance of Small Island States，简称AOSIS）领导人会议和亚细安外长非正式会议，并与多国外长和驻纽约的美方代表进行一系列双边会谈。

此外，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在为联合国大会场边活动预录的致辞中说，各国在数码基础设施与策略上的发展水平不一，但发现在朝经济复苏的目标前进的当儿，数码发展较成熟的国家可以更快地恢复。冠病疫情也凸显，要达到数码转型的实质改变，需要强而有力的国际协作，没有国家可凭一己之力完成。

她指出，新加坡与亚细安伙伴紧密协作，制定亚细安数码蓝图，通过这个框架为区域打造更蓬勃的数码经济环境与包容社会。新加坡也为联合国的计划出力，参与全球科技、创新与可持续发展中心等项目，并通过数码公共物品联盟与国际伙伴分享开放源码的数码产品。