自2019年我国发放可持续相关贷款增四倍

绿色转型有助于推动农业技术、可再生能源等新兴领域的发展。过去四年，我国共发放超过398亿元的绿色与可持续相关贷款，其中可持续相关贷款自2019年以来，增加四倍。

环保媒体公司益笔思（Eco-Business）与联合国环境规划署星期三（9月21日）在四季酒店联合举办“永续发展之路的金融解锁”（Unlocking Capital for Sustainability）座谈会，邀请来自政府、金融机构、企业与公民社会组织的代表，讨论如何推进可持续金融的措施。

永续发展与环境部长傅海燕受邀出席座谈会。她发表主旨演讲时说，可持续发展不再是一个合规（regulatory compliance）或政府政策的问题，金融业须提高对可持续发展课题的认识，无论是通过资助低碳解决方案的研究与开发，或是支持企业的绿色转型。

四年来共发放 逾398亿元相关贷款

她说，用于支持可再生能源或洁净科技等可持续项目的绿色金融正成为主要趋势。从2018年到2021年，新加坡已发放超过398亿元的绿色与可持续相关贷款。值得注意的是，可持续相关贷款增长迅速，自2019年以来，数额增长四倍。

傅海燕指出，从电力生产、商品制造、商品与服务的消费，到废物处理，绿色转型让公众从根本上重新思考这些程序。绿色转型将废弃物变为资源与可循环经济，并为农业技术、环保和可再生能源、低碳解决方案等新兴领域带来许多增长机会。

淡马锡首席可持续发展官何蔚思（Steve Howard）也在座谈会上通过预录视频演讲。

他分享淡马锡控股如何推动能源转型与重塑现有的基础设施与企业，并帮助它们过渡到净零碳排放。他举例，淡马锡与布鲁克菲尔德全球转型基金合作，以探讨如何管理可再生能源基础设施和能源公司与钢铁企业等大型企业，以及如何投资以促进绿色转型。

他说：“我们已来到一个长期为高碳排放产业提供资金不再是合理的阶段，如果我们要在2050年实现净零碳排放的目标，就必须转变。”