花生与蛋壳变塑料 小姐妹获奖

父母换手机时，她们看到包装用了很多泡沫塑料。这种材料不可生物降解，会污染环境，因此杨熙敏和妹妹杨鑫霖就想是否能用厨余做生物塑料，取代对环境有害的泡沫塑料。

姐妹俩自小对科学感兴趣，“发明”生物塑料，希望能为环保尽一分力。

就读美以美女子小学的姐妹杨熙敏（10岁）和杨鑫霖（8岁）使用花生壳和鸡蛋壳制造的生物塑料作品日前获得“陈嘉庚青少年发明奖”小学组的表扬奖。

杨熙敏说，父母换手机时，她们看到包装用了很多泡沫塑料。这种材料不可生物降解，会污染环境，因此她和妹妹就想是否能用厨余做生物塑料，取代对环境有害的泡沫塑料。

“我们在YouTube看到有人用虾壳做生物塑料后，也决定试一试，但味道太重了，做不成塑料。我们就尝试用咖啡渣，但效果一样不理想。我们甚至试用榴梿壳的纤维，但问题和虾壳一样。”

有一天，姐妹看到父亲吃剩的花生壳和女佣煮饭剩下的鸡蛋壳后突发奇想，决定用它们来做生物塑料。她们先是把花生壳和鸡蛋壳打碎，再加入水、粟粉和胶等成糊状，捏成型后再放入微波炉加热数次即可。

杨熙敏说，看到成品相当坚固时，她们很开心。除了检查成品是否防水，还尝试把它掉落在地，看会不会破。“过程中当然有和妹妹争吵，但最后，我们的感情其实变得更好。”

姐妹俩的母亲是化学教师，因此在孩子还年幼时就开始让她们接触科学，培养兴趣。

杨鑫霖说：“科学很好玩，因为可以弄得一团糟……长大后想建东西，但科学家也不错，可以做不同的实验，发明新东西，可能做一架时光机？”

杨熙敏则希望成为一名医生，帮助他人。

今年的“陈嘉庚青少年发明奖”吸引313支队伍参加，其中46组获颁奖项。