报贩车内骤逝 妻子抱尸痛哭

55岁报贩把货车停下后，久久没下车，过后被发现在车内不幸离世，妻子闻讯赶来，抱尸痛哭，大喊：“老公，为什么就这样离开！”

这起事故发生在星期三（9月21日）下午3时20分，地点在阿裕尼2道第119座组屋的户外停车场。死者是一名55岁的报贩。

《新明日报》记者傍晚6时30分抵达时，货车仍在现场。

家具店老板吴先生（50岁）透露，星期三早上大约9时许就已看到该名报贩开车停在店铺后方，印象中没有发现有人下车。

“过去一两年，常看到报贩来送报纸给附近商家，平常早上约10时就已离开。”

附近杂货店经理张先生（38岁）透露，听说男司机待在车内许久，没有动静，引擎与冷气都开着，因此上前查看。

“我轻敲车窗，但司机毫无反应，发现车门没上锁，于是开门查看。当时司机没有了呼吸，喊了几声，对方也毫无反应。”

他说，一名妇女事后到场，抱着一动也不动的司机痛哭，还悲恸喊着：“老公，为什么就这样离开！”。据悉，妻子双手抱尸痛哭约10分钟，场面令人鼻酸。

“过了不久，警方就前来，我母亲看到对方悲伤痛哭，也上前安慰。”

警方受询时透露，接获一起投报，医护人员在现场证实一名55岁男子去世。案件仍在调查中。

完整报道，请翻阅2022年9月22日的《新明日报》。