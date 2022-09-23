本月五天两起 本地假公安骗局报案 今年首八个月476起

新加坡警方五天内接到两起“绑架案”通报，经深入调查后发现，两起案件竟都是假公安骗局，并在一天后找到两名“遭绑架”的男生，令骗徒无以得逞。

警方星期四（9月22日）发文告说，今年1月至8月间，共接到476起假公安骗局的通报，涉及的款额超过5730万元。

在最近的两起案件中，来自东陵警署、刑事侦查局、商业事务局和警方情报部门的警员，在本月8日和12日分别接到绑架案通报，但后来发现是诈骗案。两名受害人都是从中国到本地求学的男生，报案的是他们在中国的母亲。

在12日的案件中，一名在中国的母亲报警说，16岁儿子疑遭绑架，她也收到一段儿子疑受伤被困的视频，以及一段儿子求救的语音录音。对方过后向她勒索人民币100万元（约20万新元）的赎金。

在警方安排下，16岁余姓男生（假姓）受访时说，他8月底接到自称卫生部人员的电话，指他涉嫌在本地散播有关冠病疫情的谣言。对方在核实他的一些资料后便挂了电话，他也不以为意。

几天后，有自称本地警员的人联系他，说他涉嫌从中国走私漏税香烟来新，要他向中国公安报案。电话之后转接到一名自称是公安的男子，对方声称调查显示他涉及一起洗黑钱案，案件可能涉及他的母亲。

男生说，他知道自己从没有犯法，但骗徒以改号欺诈（spoof）手法，盗用中国公安号码，并发“警员证”给他看，加上近来资料外泄案件严重，使他担心和怀疑自己的资料是否也外泄，因而相信了对方。

“到了12日上午，对方叫我一个人出去，并在不同的商场闲逛。对方也要我买绷带和番茄酱，晚上再安排车送我到一处住所。”

骗徒过后称，需要他用绷带和番茄酱伪装受伤被困并拍视频，借以“测试”他的母亲，“我照做了，但没想到视频竟被用来勒索。”

庆幸的是，本地警方迅速找到他，阻止了骗案。“我当时才恍然大悟，发现自己上当了。我也希望通过讲述自己的经历，能够让其他人警惕，避免受骗。”

24岁硕士生接诈骗电话 误信包裹在边境遭截

在另一起案件，骗徒也以类似手法行骗。24岁的王姓硕士生（假姓）同样在8月底接到电话，称他有个包裹因含有非法冠病药物，在边境遭当局截获。

骗徒过后更指他涉及诈骗案等，因此指示他独自出门，并拍摄受困视频，协助“执法人员”揪出幕后团伙。“当新加坡警方找到我时，我还在和对方连线，但过后我才发现，原来对方才是骗子，自己拍摄的视频也被他们用来恐吓家人。”

据了解，两起案件目前没有关联。

警方强调，任何海外执法机构在未经新加坡政府批准之前，无权在本地展开执法行动、逮捕任何人或要求公众协助任何形式的调查。警方也不会要求公众转钱助查。