一针一线绣出时尚峇迪

郭羽彤大胆创新，把现代的牛仔、透视装、超大风等元素融入传统蜡染印花峇迪中，让传统峇迪变得时尚。从研究和服装设计到衣服的制作，服装展前后花了超过八个月的时间筹备。

奶奶曾是一名裁缝，家里的衣服和枕头套都由她缝缝补补；爷爷则曾从事工程业，业余时喜欢雕刻小人头、画画等。郭羽彤（20岁）在这样一个艺术气息浓郁的家庭长大，耳濡目染下对服装设计和绘画情有独钟，从小立志投身艺术行业。

她跟奶奶学了基本的缝纫技巧之后，在中一那年动手尝试设计和制作生平第一件衣服，还闹出了笑话。

“我当时随便拿了一件T恤，并把它剪短。当时很流行熊猫图样，所以我就剪下了几块布料，做成熊猫的眼睛，并把全部缝起来……这件上衣做出来后，我拿给奶奶看，她当时就说，这样难看的衣服谁会穿！”

初次尝试服装设计的成果虽然并不理想，但郭羽彤并没有因此而放弃，反而对追求自己的梦想更加坚定。她如今是南洋艺术学院服装系的三年级学生，最近还参与了一场服装展，设计了两套男装“峇迪”（batik）。

郭羽彤大胆创新，把现代的牛仔、透视装、超大（oversize）风等元素融入传统蜡染印花峇迪中，让传统峇迪变得时尚。从研究和服装设计到衣服的制作，服装展前后花了超过八个月的时间筹备。

这不仅是郭羽彤首次接触峇迪，也是她首次设计男装。参与这次的展览让她踏出了舒适圈，尝试不一样的服装设计风格。“这也激发了我对设计男装的兴趣，我往后应该会朝着个方向发展。”

“Fashioning Batik”服装展将在亚洲文明博物馆展出至10月2日，一共展出32套由南洋艺术学院服装系学生以及本地设计师的峇迪男装作品。