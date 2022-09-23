26岁小贩进驻美国小贩中心 26元虾面纽约飘香

本土美食海外飘香！汇集本地11饮食业者的小贩中心在美国纽约正式登场，当中包括曾被本地导演拍成短片并登上国际大荧幕的26岁虾面小贩，他说请人贵、租金高且食材起价，一碗七元虾面在纽约要卖26新元才可回本。

由本地美食顾问公司Makansutra创办人司徒国辉带头策划的美国首个狮城小贩中心“城市小贩”（Urban Hawker）在当地时间9月21日举行试营运，28日正式开幕，地点就设在纽约曼哈顿最繁忙的市中心，附近是时代广场。小贩中心可容纳200个座位和17个档口，当中11个来自我国，包括2018年由当时年仅23岁的本地新生代小贩钟锦麟所创的“虾的传人”（Prawnaholic）虾面档。

钟锦麟的虾面在我国一碗卖七元，在美国则卖18美元，等于将近26新元。

钟锦麟越洋接受访问时透露，为进军美国，他暂时将位于巴西立中路小贩中心的虾面档交由他人打理，只身到纽约计划待上至少半年。他说，美国开档最大的困难之一就是请人，他前后花了约一个月才聘请到三名厨房助手，但薪金高达每人每月5000美元（约7100新元），还得让对方熟悉中式料理的烹煮方式，目前很多事情还得亲力亲为、边做边教。

“小贩的工作时间长，按这里的法律员工每日工作时间有限，所以我一个档口得有两组人轮流。会做中餐且易沟通的华裔厨师难请，我最后也只请到一名。”

钟锦麟的虾面在我国一碗卖七元，在美国则卖18美元，等于将近26新元。

“这里毕竟是纽约最繁忙的黄金地段，租金也比较高。但这里一般的食物价格就是这个水平。”

三巴旺白米粉餐馆总裁郑友贤（41岁）则从新加坡带了三名厨师赴美掌勺，打算另请当地人收钱点餐。他受访时指出，由于美国实施最低工资制，因此花在人力上的成本会比在新加坡来得高。再加上食材一般也较我国贵，一盘在新加坡卖七至八元的白米粉，在美国得卖13至14美元，相等于约19新元。不过分量也比新加坡的大约15%。

完整报道，请翻阅2022年9月23日的《新明日报》。