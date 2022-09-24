由国际专家咨询团提呈 15建议推动我国发展可持续航空枢纽

易华仁接受媒体采访时说，气候行动在世界各地都受到高度重视，我国必须采取行动确保航空枢纽可持续发展，才能在全球保住地位。“即使这意味成本会提高一点点，但它具备我认为是非常重要的竞争红利。”

气候变化影响各领域，为推动航空领域可持续发展，由新加坡民航局委任的国际专家咨询团就机场运作、航空公司和空中交通管理三方面提呈15项建议。这些建议将纳入明年发布的可持续航空枢纽蓝图中。

咨询小组星期五（9月23日）把约80页的报告提呈给交通部长易华仁。易华仁当天接受媒体采访时说，气候行动在世界各地都受到高度重视，我国必须采取行动确保航空枢纽可持续发展，才能在全球保住地位。

“即使这意味成本会提高一点点，但它具备我认为是非常重要的竞争红利。”

易华仁说，政府在落实蓝图时，也会尽力确保我国能与其他航空枢纽公平竞争，包括和业界共同探讨哪些方面需要政府额外的帮助。“不论是提升技能或是投资新型能力和创新，都是我们向来在进行的，但在强调可持续发展的背景下，这将出现全新的推动力。”

小组建议提高再生能源使用 及采用可持续航空燃料等

六项咨询小组的建议针对机场运作，主要集中于提高再生能源的使用、改善能源效率，以及资源循环。

这包括探讨在樟宜机场飞行区的水源、跑道和滑行道周围区域等安装太阳能板、改善机场空调效率、安装废料转化能源（waste-to-energy）系统，以及转向使用电力、氢能或生物燃料等干净能源的空侧车辆（airside vehicles）。

航空公司方面，咨询小组则建议业者推动并采用可持续航空燃料和发展航空技术。

报告指出，全球可持续航空燃料还处于初始阶段，须确保它更容易获取也更负担得起。为支持航空公司提高可持续燃料的使用，民航局可与利益相关方发展与落实蓝图，为我国和区域可持续燃料供应建立长期且有保障的生态系统，包括加强供应链、寻找原料来源和投资新的燃料生产管道。

为推动需求，咨询小组建议除了推出承购机制，也可成立可持续燃料买家俱乐部，集结政府机构和企业担任可持续航空旅游的先行者。

至于空中交通管理，咨询小组建议，短期内可采用空中交通管理系统以更好地平衡供需，以及改善整个航行与起降过程的效率等，减少燃料消耗和碳排放。

到了2027年至2032年的中期阶段，我国可与利益相关方合作，落实更先进的空中管理方案，包括推进允许自由规划航线的空域。

咨询小组由20位海内外专家于今年2月组成，他们过去六个月展开了四次会议和六场深入讨论会，与多达40家业者的120名代表交流，听取意见。

除了新加坡民航局，小组成员还包括来自国际机场理事会、芬兰石油公司耐思特（Neste）、波音公司和本地航空学研究院的代表。