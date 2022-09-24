两天前巴刹偷表 涉案伯返回被逮

两天前从巴刹偷走手表后，涉案阿伯竟胆敢返回，摊贩们守望相助，齐心协力捉人。

这起事件发生在星期六（9月24日）早上7时40分左右，地点是明地迷亚巴刹与熟食中心的摊位Beng Watch Service and Repair。

被盗窃的摊主王世明（73岁）告诉《新明日报》记者，星期四（22日）下班后就惊悉柜台上的手表消失了。他查看电眼画面后，才发现一名阿伯顺手牵羊，盗走了店内的Casa Blanca牌手表，价值120元。当时，王世明决定报警，并且拍下电眼画面，传给附近的摊贩们，让大家注意小偷。

根据电眼画面显示，一名穿着蓝长袖上衣的阿伯东张西望，一手拿着报纸，另一只手则伸向柜台偷手表，之后用报纸掩饰，仓皇逃离。

岂料，涉嫌盗窃的阿伯星期六早上不知何故返回巴刹，被眼尖的摊贩认出。

认出窃贼的摊贩林莉莉（59岁，裁缝师）告诉《新明日报》记者，早前接到消息，附近摊贩获悉（有小偷）一事，因此也提高了警惕。“我发现一名奇怪的阿伯东张西望后，就再次看了电眼画面照片核实。”

随后，林莉莉通知了王世明，王世明立即找了巴刹一圈，最终找到阿伯，并将对方逮住。

警方证实接获通报，一名66岁男子正在协助调查。案件在调查中。

完整报道，请翻阅2022年9月24日的《新明日报》。