大楼设休息区 提供信息平台 行动联盟逐步改善低薪员工工作环境与福利

在商场内辟设清洁工休息区、为低薪工人设立一站式信息平台、帮助单亲母亲求职等，低薪工人群策群力行动联盟推出更多计划，进一步改善低收入群体的工作环境与福利。

低薪工人群策群力行动联盟（AfA）今年5月展开第二阶段的工作，共有约40名成员、九个项目小组参与。

其中一个项目是为在商场和办公楼工作的清洁工、保安人员等提供专属休息区。项目小组和商场业主合作，从去年中旬开始先后在福南商场、后港坊及星狮大厦落实这项计划。

主导计划的项目顾问刘文忠（27岁）说，许多在商场和办公楼工作的清洁工都没有地方可以好好休息，往往只能坐在楼梯间的地上小休片刻，这让他萌生了为他们安排休息区的想法。

黄循财：工友低薪问题 不能只靠最低薪资制解决

“我们通过和清洁工、保安人员交流，了解到他们希望休息区能有桌椅、微波炉、冰箱等配置。他们会负起责任，自行打理这个空间。”

项目小组也制定了休息区手册，协助业主落实计划。小组下来会探讨如何通过手册协助更多有意辟设休息区的业主这么做。

副总理兼财政部长黄循财星期六（9月24日）在低薪工人行动联盟工作坊致辞时说，改善低薪工人的福利是政府的着重点之一，因此投入了更多资源协助低薪工人提高薪资。通过渐进式薪金和就业入息补助，低薪工人除了能获得更高的起薪，也能拥有持续的职业发展。

黄循财说，提高低薪工人的薪资无法简单地透过落实最低薪资制来解决，这可能带来意想不到的后果，例如企业可能减少聘用员工、受惠的未必是低薪工人等。

“一些最低薪资相对较高的国家，往往也有很大的薪资差距及很高的失业率。要解决这个问题没有灵丹妙药，所以我们在探讨各种解决方案时要非常小心。”

他也说，希望民众的观念有所转变，即无论薪资高低，所有雇员的贡献与价值都应受认可。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈受访指出，要改善低薪工人的福利，除了须有政府的相关政策，整个社会也要一起努力，给予这些工人尊重，并探讨能如何更好地支持低收入群体。

从2023年3月起，所有政府供应商要取得合约，必须先获得渐进式薪金标志（Progressive Wage Mark）认证。

扎吉哈说，这一举措有助消除低薪与一般员工之间的界线，并鼓励企业支持低薪工人，给予他们更好的福利。