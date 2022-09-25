“吃喝购物在邻里”系列 游丹戎巴葛牛车水 穿梭新潮与传统间

邻里企业中心、全国商联总会与《联合早报》联办的“吃喝购物在邻里”第二系列第三个邻里旅游团，星期六（9月24日）在丹戎巴葛坊和牛车水大厦这两座历史悠久的地点展开。

手冲咖啡、传统婚嫁用品、小贩头手“办桌”美食会……约100名公众参加邻里旅游团，探索丹戎巴葛和牛车水的各种新潮及传统本地特色。

随着疫情和消费习惯的改变，邻里商家过去几年面对不小的挑战。新加坡邻里企业中心、全国商联总会与《联合早报》联办的“吃喝购物在邻里”，带领读者穿梭在不同邻里巷弄间，走访小众独特的商家。

第二系列的第三个邻里旅游团，星期六（9月24日）在丹戎巴葛坊和牛车水大厦这两个历史悠久的地点展开。

有新潮咖啡屋也有传统婚嫁用品店

丹戎巴葛坊二楼的Equate咖啡屋由两名年轻人冯俊清（37岁）和伍伟聪（29岁）在去年3月开设。店面设计新颖、咖啡浓郁吸引了年轻人，也让不少住在附近的年长居民想要一探究竟。

冯俊清说：“这一带历史悠久，有独特的社区情感。我们希望为这里注入新鲜感，同时让更多人认识这里。”

牛车水大厦一楼的“如意”店铺售卖各式各样的传统婚嫁用品，本地甚至国外的准新人都到此购买婚礼所需。店主李少娟好几年前就设立网站，最近也在店面打印二维码方便顾客浏览订购。“很高兴看到本地人和游客回来，生意也大有起色。”

新加坡邻里企业中心主席郭庭水说，邻里商家的生意目前基本恢复五到八成，须积极创新来吸引各年龄和背景的人去观光“打卡”。

退休人士王国平（70岁）和张亚凤（63岁）一家三代共六人参加活动，他们回忆上世纪六七十年代的牛车水，大赞如今的发展翻天覆地，环境热闹有趣。

四年前移居本地的时姓公众（36岁，设计师）和法国籍丈夫查尔斯（36岁，工程师），带了两个儿子第一次参加本地邻里游，更是首次到牛车水大厦熟食中心享用10道小贩佳肴。

夫妻俩说，这次的活动让全家体验到了新加坡不同的一面，以后打算多多探索其他的邻里。

担任惹兰勿刹集选区议员的通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，也到场和参与者互动合照。她说：“疫情对邻里商家的影响很大，政府和各商联会不断作出努力应对。我们也欢迎公众以实际的行动表达对商家的支持。”