称看似蕹菜 狮城妇游泰国竟吃到大麻汤面

泰国放宽对大麻的管制后，当地大麻店如雨后春笋激增，有的店甚至售卖含大麻的饮料与菜式，到泰国旅游的狮城游客吃汤面时，还以为汤里绿油油的“大麻叶”是蕹菜（又称空心菜）。

泰国于2018年成为首个医用大麻合法化的东南亚国家，并于2021年2月允许在餐饮中添加大麻，但四氢大麻酚（THC）的含量不得超过产品重量的0.2%。

今年6月，当地进一步让种植、持有大麻非刑事化，称可促进医疗用途及经济效益。

目前在泰国普吉岛度假的新加坡人安德森（32岁，化名）受访时告诉《新明日报》，当地售卖大麻相关产品的商店随处可见，旅游区芭东海滩一带，短短一公里的路段就有至少四间大麻专卖店。

他说：“其它的酒吧、食肆等也有售卖含大麻的餐饮，一般会有标示并与其它食物区分开来。”

不过，带着一家大小到清莱旅游的狮城客，就曾在酒店餐厅不小心吃下了一碗“大麻汤面”。

化名苏安妮的主妇告诉《海峡时报星期刊》，他们吃下第一碗后觉得“很好吃”，隔天早餐再点时才发现餐牌上这道汤面照片旁有一片大麻叶标记。

她说：“我们当下很震惊，菜名或简介上完全没说明含有大麻，早知道的话我们一定不会点。”

苏安妮说，汤内的大麻叶煮后就像蕹菜一样，虽然吃后没什么特别反应，但她仍有所担心。

肃毒局：尿检呈阳将被查

我国中央肃毒局表示，尿检呈阳性将被调查。

泰国当地近月也涌现了许多大麻火锅、大麻调料甚至是大麻护肤品等相关产品。有旅客担心在当地的大麻店不小心沾染大麻后回国惹麻烦，因此尽量避免进入。

中央肃毒局针对大麻护肤品的问题回应时指出，无论通过什么方式摄入，只要尿液检测结果针对大麻或其它毒品呈阳性，都会被调查。

泰国旅游局也提醒旅客，游泰时要注意下一个目的地或本国对于大麻的管制法令，避免因使用大麻而触犯别国法令。

完整报道，请翻阅2022年9月25日的《新明日报》。