维文：中美领导人近期若会面 对缓解紧张关系极重要

中美领导人能否在下来两个月的一系列国际峰会上会面，为两国相处模式定调，对缓解双方紧张关系极为重要。

到美国纽约出席第77届联合国大会的外交部长维文医生当地时间星期六（9月24日）总结过去一周的访问行程，他以连线方式接受新加坡媒体访问时说，台海局势近期走势极受各方关切。

在台海危机笼罩下，美国国务卿布林肯和中国国务委员兼外长王毅9月23日举行了8月初美国众议院议长佩洛西访台、台海危机发酵后的首次会谈，维文为此对中美关系走向“抱有些许期望”。

“两国都了解事态严重。我们只能希望双方能冷静、理智处理，避免出现闪失、误判、意外，甚至是事态螺旋式升级的可能。”

维文说，现在到年底有一系列国际会议召开，包括二十国集团（G20）峰会和亚细安系列峰会中的东亚峰会。他希望中美领导人能在这些场合会面，达成某种权宜妥协（modus vivendi）并为双方官员和利益相关方定调，以展开具建设和积极意义的磋商。

“分歧无法完全去除，但至少能处理好争议点，缓解紧张关系，让事态降温。在这层意义上，下来两三个月相当重要。”

中美如果发生冲突和擦撞，亚细安的处境会非常脆弱和动辄得咎。维文说，在亚细安仍有召集各方会谈的能力范围内，亚细安能发挥“虽较小但仍然相关和重要”的作用。

本届联大会议全面恢复冠病疫情前的实体规模，维文在五天里与超过60个国家的领导人和外长会面。

谈到此次联大会议的氛围时，维文说，围绕中美关系、乌克兰局势、粮食和能源价格、能源危机、冠病疫情未完全消除，还有气候变化等课题的焦虑情绪，使会谈氛围凝重。

新加坡也在联大会议期间庆祝小国论坛（Forum of Small States）成立30周年，以及召开联合国环球治理组织（Global Governance Group）会议。维文说，多个小国认为必须在以规则为基础、联合国宪章为中心的体系中加强多边主义，并尽可能说服和呼吁大国自我克制和遵循国际法。

俄乌战局方面，俄罗斯与欧洲国家存在巨大分歧。维文认为，就乌克兰而言，目前的情况并不适合谈判。克里姆林宫上周下达部分军事动员令，也显示局势升温，无法快速达致解决方案。

对缅甸局势感悲观 盼各方寻求对话和解

维文也对缅甸局势感到悲观。他说，当地暴力事件仍在上演，也继续出现政治拘留和以政治之名使用暴力的现象。

走出僵局的不二途径是各方寻求政治和解及真诚对话，这必须包括领导全国民主联盟的翁山淑枝和军方领导人敏昂莱。

维文强调，亚细安从来无意也不该干涉缅甸内政，但可以鼓励和促进各方会谈，亚细安特使也会全力以赴，推动各方会谈。