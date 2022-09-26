教书是33岁谢碧仪从幼稚园起就想追求的理想职业，因此她大学毕业后，自然想投身教职。但她没料到自己最终当上特殊教育教师。

“当时我想立刻入职，若成为主流教育老师，就得先修读多几年才能正式教书。机缘巧合下，我成功受聘于新加坡脑性麻痹联盟学校（CPAS），但却完全没有与特需者交流的经验。”

入职后，她从一名返校进修的教师接手的班级有七名学生，其中一人无法说话，谢碧仪花了好几个星期观察和了解那名学生的沟通方式；另一人则患有癫痫症，病情首次在谢碧仪面前发作时，让她当下惊慌失措。

但激励谢碧仪继续在CPAS教书的动力，是与同事和导师们的讨论、上课学习的机会，以及与学生反复尝试不同的教学方式和内容。

她和学生通过各种感官游戏如打水气球战、玩抓迷藏、用彩色米创造艺术、甚至跳舞来学习日常生活技能。

“虽然大多时候都是身心疲惫，但每天教导这群学生都会有好玩的新体验和回忆。看到他们日渐进步，离校时继续保留这些技能，我就有说不出的骄傲。”

过去10年，常有人说谢碧仪是一个特需教育教师，因此一定很有耐心。但她坦言，是学生逐渐教导了她耐心、感恩和同理等价值观。“虽然他们是学生，但其实也是最好的老师，造就我成为现在的自己。”