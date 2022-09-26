各地解封掀出国潮 跨年机票飙涨

来临跨年机票价格飙高，不仅飞往伦敦纽约的机票最低价高达3352元，飞往东京和悉尼的票价也直逼3000元大关，还未开放的台北热门日期也要1500元以上。

每逢跨年，许多国人都会趁机到海外游玩倒数，而去年底虽然我国和多国开设疫苗接种者旅游通道，但还有许多热门城市未开放，而且还有许多防疫规定仍在实施。然而，随着香港、台湾和日本宣布要开放边境，以及全球各地防疫措施都大松绑，今年跨年可选择的地点增加，要符合的条件也减少，不需要花钱完成一堆检测，国人出游兴致更浓厚。

这也直接反映在年底的机票价格上。根据新航网站（截至9月25日下午3时）的搜寻结果，12月30日星期五出发、1月1日回新的台北来回机票从1505元起跳，比目前平日的五六百元机票价高出两倍。

若想要到西方国家过圣诞加跨年，碰上许多在本地工作的外籍人士会趁此时回乡，国人的荷包更是要准备好支付更贵的机票价。12月22日星期四飞往纽约、1月2日回新的机票价已飙高到3352元起跳。伦敦的话，相同日期则是3222元。

即使是较为邻近的澳大利亚城市如悉尼和墨尔本，上述日期票价也要2500元到2760元之间。刚宣布开放的日本，飞往东京的话，来回亦逼近3000元大关，目前价格为2858元。

不过，也有相对而言还未飙得太贵的热门选项，如曼谷目前跨年机票价约六七百元，香港则低于900元。

完整报道，请翻阅2022年9月26日的《新明日报》。