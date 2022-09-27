健康SG计划下担起区域保健经理角色 王乙康：三医疗群集须着重预防疾病

卫生部长王乙康在全国医学卓越奖颁奖典礼上说，为了强调群集要扮演有病医病、无病强身的角色，本地三大医疗群集将成为区域保健经理，并按照卫生部新的按人计酬模式，推展更多预防疾病措施。他向各医疗群集保证，他们获得的拨款暂时不会缩水，反而还会略增。

配合健康SG计划从源头管理慢性病，以各家公共医院为中心的三大医疗群集也要把重心从治病转向预防，每个群集担起区域保健经理的角色，通过卫生部新的按人计酬模式，把经费更好地用在社区保健计划。

这套资助模式一旦落实，意味着医院不再按照住院人次、手术量和病床床位等传统指标获得政府资助，而是根据医院所在群集的人口多寡，以人计算拨款。

换言之，为了善加利用财政拨款，医院现在的重点是要确保居民健康，避免病重时才来花大钱。

卫生部长王乙康9月26日晚在全国医学卓越奖颁奖典礼上阐述按人计酬模式（capitation model）的理念，并向医疗群集保证，他们获得的拨款暂时不会缩水，反而还会略增，以推展更多预防疾病措施。

“会调整的只是计算拨款的依据，这些群集会继续获得适当的拨款，提供优质医疗服务。我们只是要避免10年后，医疗成本和预算因人口老龄化而失控般增长。”

我国的三大医疗群集是服务东部居民的新保集团（SingHealth）、西部的新加坡国立大学医学组织（NUHS）以及中北部的国立健保集团（NHG）。它们管辖的范围内各有约150万居民。

新计算模式不影响公众

尽管如此，当局考虑到有公众已经在住家范围以外的医疗机构求医，每年会按此调动各群集的预算。公众因此不会在新模式下受限。

为了强调群集要扮演有病医病、无病强身的角色，这些群集也将成为区域保健经理（Regional Health Managers），负责管辖区域内所有人口的健康。王乙康指出：“白皮书中没有具体解释这点，但区域保健经理的实施会重新定义医疗群集的角色。”

各群集和卫生部将与相关社区机构交流配合，推出更上游的措施引导人口健康发展。王乙康说：“我认为影响健康的社会因素是重点之一，包括生活环境、教育、工作和饮食选择。我们须结合治疗和社区护理数据，并通过科研来分析评估不同社会保健政策的有效性。”

卫生部已将健康SG白皮书提呈国会，预计在10月国会复会时进行辩论。

王乙康强调，冠病疫情对医疗系统是一个严峻的考验，但我国因为人口老龄化，未来数十年将面对更大的挑战，而健康SG通过大刀阔斧的改革，加强我国应对未来挑战的能力。

“组织的调整、医疗的创新和医护人员的使命感是推动健康SG的主要动力。”

共有五人和两个医疗团体荣获今年的全国医学卓越奖。其中，全国卓越临床医生奖得奖者是国家传染病中心高度隔离病房主任、卫生部冠病疫苗专家团成员林宝莲副教授，以及竹脚妇幼医院医药委员会主席黄纪铳副教授。