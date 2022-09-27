承包商管控失误致淤泥流入 实里达下段蓄水池“染黄”

承包商在清理林地前，没做好土地管控措施，导致义顺实里达下段蓄水池在近日几场大雨后，涌入大量黄泥水。

星期天（9月25日）早晨的一场骤雨后，实里达下段蓄水池大片面积呈泥黄色，受影响程度和范围比上周四（9月22日）还大，蓄水池靠近伦多道的部分水域在雨后出现大片泥黄色，有居民怀疑是附近工地施工所致。

公用事业局调查后发现，位于罗弄真查鲁（Lorong Chencharu）的土方工程建筑工地出现数个土地管控失误，包括没有在泥土暴露的区域挖掘截流排水沟，导致淤泥水流入公共沟渠。

记者星期一（9月26日）看到几名工人在工地第二出口外，挖掘沟渠内的淤泥水，准备用手推车推到工地内的淤泥水处理系统。当时，沟渠内的淤泥水位达工人的小腿肚。淤泥水处理系统设置在靠近第一出口的工地范围内，第一出口外的沟渠则接上排水管，排出相信是已经过滤的透明水源。

工地外的告示牌显示，工地承包商为Double-Trans私人有限公司，工程委托方则是建屋发展局。

市区重建局今年6月举办长期规划检讨展览，把罗弄真查鲁列为发展新住宅区的地点。罗弄真查鲁81号的原生园（Orto Park）租约原定今年底到期，获得土地管理局延长多半年的租约至明年6月30日，到时原生园的14个租户都得迁离。

经自来水厂处理 供水水质不受影响

公用事业局集水区与水道署署长杨庆舜表示，当局已经指示承包商纠正土地管控的失误，也将对承包商采取执法行动。

根据公用事业局的地表排水守则，建筑工地承包商必须在工程开始前，交上土地管控计划，包括确保淤泥水得到妥善处理后，才排入公共沟渠。面积达到0.2公顷的工地也必须安装监控相机，以监测排水作业。违反污水处理及排水法令（Sewerage and Drainage Act）者，最高可被罚款5万元。

杨庆舜提到，接下来几个月预计多雨，负责土方工程建筑工地的承包商应实施良好的土地管控措施，避免排放淤泥水。

随着年底迎来季风季节，公用事业局也会定期检查相关工地，确保他们遵守土地管控措施。

他也说，由于实里达下段蓄水池的水供应给消费者前，会先经过自来水厂处理，因此这起事故不会对水质造成不利影响。

“到了星期一中午，蓄水池里大部分淤泥水已清除。”

记者星期一下午到蓄水池时，看到水面仍有黄泥水。受访民众多认为这是大雨冲刷泥水，或打捞海藻所致。

过去四年常到那里钓鱼的费扎尔（40岁，物流与仓储经理）说，蓄水池出现淤泥水通常是因为豪雨，或清理海藻翻搅池底的泥土导致。

“蓄水池和海水或河水等流动水源不同，（黄泥水）应该需要几天才能沉淀消失。”