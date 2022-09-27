鱼价涨吓退销量 受访鱼贩：进货量减半止损

本地鲜鱼价格持续上涨，有鱼贩反映红斑鱼的价格涨幅高达10元，高价吓退不少销量，有者不得不将进货量减半以求止损。

《新明日报》上周报道，我国8月份核心通胀率创下14年新高，服务和食品价格进一步上扬，其中售价节节攀升的包括红斑、斗鲳等新鲜海鱼供应。在大巴窑湿巴刹卖鱼的陈树美（40岁）受访时说，她的摊位售卖的鲜鱼近期起价约30%。

“两个星期前起的，我卖的马鲛鱼（俗称巴当鱼）从每公斤22元至26元，起价到32至34元。近一个月来，红斑鱼更是每公斤从40多元涨到50多元，涨了至少10元。”她说，这源于供应商的鲜鱼供应量有所减少，批发价也起了约三成。

中峇鲁一带巴刹的鱼贩何永顺（43岁）则透露，他卖的红斑鱼和斗鲳从7月份哈芝节之后就起价约20%。“我从供应商那里能拿到的鱼变少了。再加上通胀和俄乌战争使得运输油钱上涨，即将来临的雨季也让渔农出海捕鱼的机会变少，影响收成，鲜海鱼的供应有所减少。”

此外，部分鲜鱼的高价使得销量减少。何顺发告诉记者，有顾客嫌鱼卖得贵而少吃，他供货的鱼头炉餐馆也减少了鲜鱼用量。“门市生意跌了50%，我只能把进货量削半。”

陈树美也称，由于近期鲜鱼起价，有顾客告诉她“上网买冰冻鱼比较便宜”。这使得她的生意减少了三成，为了防止鲜鱼卖不完囤积而亏损，她也将进货量减少了三成。

她告诉记者：“如果有选择，我们也不想起价，毕竟现在生活费这么高，吃东西已经很贵了。”

完整报道，请翻阅2022年9月27日的《新明日报》。