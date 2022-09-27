七旬翁在家重开业 续卖一元槟城粿

七旬翁三年前创业卖“槟城粿”，岂料上个月因故结业，如今决定在家重新开业，为回馈顾客，继续贩卖1元的“槟城粿”。

张亚咪（74岁）自八岁起跟着父亲一起卖“槟城粿”，也就是本地人熟悉的面煎粿。他13岁开始独自卖粿，早上跑巴刹，晚上跑夜市。

他告诉《新明日报》，他排行老二，家有十多个兄弟姐妹，当时赚的钱都给妈妈贴补家用。“长大后，我转行做烧焊，跑遍海内外船厂，后来到万国弯一家咖啡店做清洁工，三年前重操旧业，顶下即将搬走的罗惹摊，与妻子一起卖槟城粿。”

由于咖啡店上个月翻新后，碗盘回收处就设在张亚咪的档口前，影响日常运作，因此他决定收档。

他说：“这三年来，我们累积了不少常客，最后一天营业时甚至有200人排队，每人预订10个，我们忙不过来，有些顾客只能空手而归。”

结业后，不少常客经常打电话询问张亚咪是否接受订餐，恰好有人提议他在家开卖，他再三考虑后决定自本周开始在位于万国弯（Buangkok Crescent）的两房式单位重新开业。

张亚咪至今保留并使用父亲留下的锅具。他曾改良父亲60年的传统配方，如今用藤条打好一桶面糊只需10分钟，纯手工制作的花生及椰蓉馅料则需翻炒两小时，素食者亦可食用。

“以前经营摊位，我们每周营业至下午1点，并休息一天炒花生。除了花生、椰蓉，我们还有奶油玉蜀黍、红豆、芝士及鸡蛋馅料，每片槟城粿卖1元至1元5角不等，鸡蛋和芝士比较贵，所以价格不同。”

完整报道，请翻阅2022年9月27日的《新明日报》。