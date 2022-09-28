冠病疫情暴发来首次增长 仍低于疫前 我国总人口增3.4%达564万

根据《2022年人口简报》，截至今年6月，公民人口微增1.6%至355万人，永久居民增加6.3％至52万人，略低于2019年6月的53万人。这主要是因为边境限制放宽，更多居住海外一年或以上的公民和永久居民回国。

随着防疫措施和旅游限制逐步放宽，新加坡总人口在连续两年下跌后回弹，截至今年6月达到约564万人，同比增长3.4%，但仍低于疫情前的约570万人。

根据总理公署属下国家人口及人才署星期二（9月27日）公布的《2022年人口简报》，我国总人口截至今年6月约为563万7000人，比去年6月多了约18万人。

这是冠病疫情暴发以来，我国总人口首次增长。此前，总人口连续两年萎缩，2020年减少了0.3%，去年更是大减4.1%。

根据最新人口简报，截至今年6月，公民人口微增1.6%至355万人。永久居民人口也增加6.3％至52万人，略低于2019年6月疫情暴发前的53万人。

公民和永久居民增加，主要是因为旅游限制放宽，原本在海外连续居住12个月或以上的人，有更多回到新加坡。

旅游限制放宽，同样推动非居民人口攀升6.6％至156万人，新增人口大部分是建筑、海事船厂和加工业的工作准证持有者。

相比前一个五年，过去五年的总人口增长率放缓。即使不包括受冠病疫情影响的时期，2017年6月至2019年6月间的总人口复合年均增长率仅为0.8%，低于2012年6月至2017年6月间的1.1%。

专家：人口下半年料继续增长

新加坡政策研究所高级研究员、治理与经济部门主管余国安接受《联合早报》访问时说，人口流动与冠病疫情的影响密不可分。我国外来人口之前急剧下降，主要因低技能的工作准证持有者，即客工的跨境流动受限。其他工作证件持有者和永久居民，面对随时可能收紧的防疫措施，也不想再与家人分隔两地。

他说：“截至今年6月，人口回升，呈现增长趋势，这样的趋势很可能在下半年继续。外籍劳工的供应会继续趋向正常。”

余国安也强调，疫情警惕我国要关注外劳政策的长期结构问题，尤其是客工宿舍的条件。一些曾雇用大量客工的企业，也转向更高生产力的商业模式。

他说：“这些改变须要先发生，以便市场和人力部了解外籍员工人数最好应保持在什么水平。经历疫情的干扰后，我们仍在寻找新平衡。这可能会在未来几年内完成。”

156万名非居民人口当中，建筑、海事船厂和加工业的工作准证持有者占比最高（23%），之后是其他领域的工作准证持有者（19%），接着是公民、永久居民或工作证件持有者的家属（16%），以及外籍帮佣（16%）。

冠病安全管理措施逐步放宽，也让一些人在去年恢复结婚计划。去年结婚的公民同比增长20.6%，有2万3433对新人。本地公民新生儿去年有3万1713名，与前年的3万1816人相近。