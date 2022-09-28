自学编码提高工作效率

卢军翰在大学修读机械工程时上过C语言编程基础课，之后继续通过网络资源学习更深入的编程知识。他说：“我最喜欢软件开发的一点就是，只要能够想得到，任何内容都可以构建出来。”

卢军翰（29岁）念大学到企业实习期间已开始利用自学的编程知识，把复制粘贴数据等繁琐工序，转换成由电脑程序代劳的自动化流程。

自行编写代码完成工作，让他收获了满足感和乐趣；不止如此，这些量身定制的程序可重复使用，减少了事务性工作量，让同事们得以专注处理更需要专业判断的任务。

卢军翰在大学修读机械工程时上过C语言编程基础课，之后继续积极通过网络资源学习更深入的编程知识。“我最喜欢软件开发的一点就是，只要能够想得到，任何内容都可构建出来。”

他毕业后投身建筑环境业，顺应行业转型不断自我提升，并在去年6月转换工作，加入联实（Lendlease）当计算设计员。他目前带领由建筑师及土木与结构工程师等组成的跨领域团队，负责了解工程在设计上的要求，并把它们转化为代码，实现设计流程自动化，也开发面向制造和装配的设计（DfMA）解决方案。

在卢军翰看来，建筑环境业充满机遇。随着全球人口持续增长，更多大楼会拔地而起，这意味着，建筑设计和施工流程的自动化潜力无限。

他说，刚加入公司的任务之一是为建筑结构部件，即预制板、横梁和柱子等构建设计算法，让原本需要几天才能完成的结构设计在短短几秒内就能解决。

“由于我是机械工程出身，费了不少功夫才理解结构工程算法背后的一些逻辑和细节，但完成任务后十分有满足感。”

这期间，卢军翰继续上网课精进编码知识。“我认为今时今日的教育是免费的，只有需要一纸证书时才得付费。我也相信实践比证书更有价值，所以会继续通过参与各类新项目，学习新知识。”