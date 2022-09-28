面煮好没吃完 老妇倒毙家中

煮好的面没吃完，室友回家看见86岁老妇躺在地上一动不动，觉得不对劲，向组屋楼下消防站求救，过后证实已身亡。

86岁死者刘金莲。（受访者提供）

这起事故发生在上星期天（9月25日）晚上11时30分，地点是红山景（Bukit Merah View）第121座组屋的一房式老人公寓单位。

死者刘金莲（86岁）来自马来西亚霹雳州，是本地永久居民，单身的她与室友陈女士（78岁，清洁员工）同住七年，室友称死者为莲姐。

陈女士受访时说，当天她早上9时出门打麻将，出门前莲姐已醒来，对方有说拉肚子，身体不舒服。

“我还嘱咐莲姐去看医生，问她身上有没有钱，她说可看免费医诊，我就出门了。”

她说，当天晚上11时回家时，发现铁门没关，觉得奇怪，入门开灯时，发现莲姐一动也不动地躺在地上，头还垫着枕头，风扇开着。

“我喊了莲姐几声，叫她起身，但她没反应。”

她虽然不敢触碰莲姐，但发现对方手脚有出现像似尸斑的斑痕，怀疑已过世，连忙到组屋楼下的消防站求救，约三四名消防人员上楼查看时，证实莲姐已毙命。

“随后警方来调查，发现厨房有一碗汤水发干的快熟面，地上还有呕吐物。”

她说，当天早上出门前，没发现莲姐有煮面，相信后来莲姐煮面后，吃了不舒服，呕吐在地上，回到床边，躺在地上休息时去世。陈女士形容，莲姐被发现时容貌安详，像是在睡觉。

完整报道，请翻阅2022年9月28日的《新明日报》。