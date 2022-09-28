按摩师指“恐患癌” 老妇吓坏签4万元配套

七旬妇申诉，美容养生馆以18元按摩体验做噱头，事后收费180元，推拿师还称她乳腺阻塞恐患癌、血液不通恐中风、脊椎骨歪恐瘫痪，让她三个月内被“吓”得签下4万元天价配套。

苦主王女士（70岁，小贩助手）月入仅1500元，她日前向《新明日报》记者申诉，多年来存下的血汗钱，短短三个月内因签下各种推拿养生配套，而几近花光。

她说，今年4月6日到牛车水珍珠大厦逛街时，被正在发传单的美容养生馆店员推荐她尝试18元的一小时按摩体验。

“我当时再三和她确认是不是18元，对方说是。岂料在未被告知的情况下，店家安排三名职员来服务，一人洗脸、一人按摩身体、一人按摩脚，最终结账时竟变成180元。

当时她质问负责人，对方说因有几名店员服务她，加上用昂贵草药油来按摩，所以才收这个价。

“但这些我都没要求，她们也没事先说明，后来她们又游说我签2000元20次的按摩配套，还指当天180元的按摩费可享优惠只收100元。”

王女士认为这个价格还算合理，当天便签下该配套。岂料她称接下来三个月，在有点被吓坏的情况和游说下，陆续签下各种治疗配套。

“每次我来按摩，按摩师都找机会说我身体不好，说我经络和乳腺阻塞，若不赶紧疏通，几年后可能会患癌。5月时我被吓得签了8000元的胸部护理配套，对方说往后每次来按摩，就会帮我疏通乳腺。”

6月时，按摩时又说她的脚和坐骨神经有问题，血液不通，有中风前兆，当时她签下1万2000元的草药疗程；7月时则说她脊椎骨歪日后恐瘫痪，最后一次签下1万8000元治疗配套。

店家否认施压

店家否认按摩师强迫或施压顾客消费，指顾客事后反悔。

《新明日报》记者辗转找到美容养生馆负责人辜先生，他解释，由于王女士按摩疗程时间长，且每次都有好几名推拿师为她服务，所以才要收4万元。

他强调，自己从业二十多年都谨守本分，绝没乱收费。

“相信她一定是满意我们的服务，才会接二连三签配套，我不可能强迫顾客。有时顾客花钱后心疼，最终反悔就举报我们，这对我们也很不公平。”

他也指，全岛美容院或按摩院都会遇到这类情况，现在开店租金贵、费用高，每个人都想多赚一点，推拿师才会卖力推销配套，但他都会提醒员工，不要去强迫顾客购买。

完整报道，请翻阅2022年9月28日的《新明日报》。