关于低钠盐 你需要知道的五件事

保健促进局展开全国减钠运动，鼓励国人用低钠盐取代普通食用盐，希望在接下来五年将国人的钠摄取量降低约15%。

低钠盐对身体有哪些好处？是否会影响食物的味道？一起来了解关于低钠盐，你需要知道的五件事。

1. 什么是低钠盐（low-sodium salt）？

顾名思义，低钠盐的钠含量比普通食用盐低至少三成，用低钠盐替代普通食用盐能降低过度摄入钠给身体带来的负担。

目前，低钠盐仅占所有食用盐的2%。除了普通食用盐和低钠盐，本地市面上还有打着“天然盐”招牌的喜马拉雅盐、竹盐、海盐、岩盐等。

值得注意的是，这些天然盐的钠含量和普通食用盐几乎一样。

喜欢购买天然盐的消费者通常看重天然盐所含的高营养价值，特别是矿物质成分，但其实用天然盐取代食用盐并不能降低钠摄入量。

2. 我们每天摄入多少钠？

盐由钠（sodium）和氯化物（chloride）两种元素组成，普通食用盐里约有40%钠。

世界卫生组织（WHO）建议，成年人每日不应摄取超过2000毫克钠。而我国国人平均每日摄取3600毫克钠，也就是9克（相当于两茶匙）盐，远远超出维持身体正常运作所需的分量。2019年国家营养调查显示，国人超过七成的钠摄取量来自盐、调味料和酱料，而盐是钠摄取量超标的罪魁祸首。

因此，保健促进局希望在未来五年，将国人的每日钠摄取量从3600毫克减少至3100毫克，相当于每人每日少吃四分之一茶匙的盐。

3. 低钠盐对身体有什么好处？

过度摄取钠会把过多水分保留在血液中，增加心脏搏血量，促使血压升高，增加中风、心脏病发和患上其他心血管疾病的风险。

从2010年至2020年，国人患上高血压的风险直线上升，从19.8%增加至35.5%；其中，男性患上高血压的风险更比女性高出一成，达41%。

低钠盐，例如钾盐（potassium salt）的钠含量只有20%。因此，用钾盐代替普通食用盐可以帮助民众减少钠的摄取量，从而大幅度降低血压。

同时，钾盐也含有更高的钾成分，钾能够减少过度摄入钠给身体带来的负担，保护血管壁，进一步降低血压。

据2019年国家营养调查显示，国人的每日平均钾摄入量为2500毫克，远低于世界卫生组织建议的3500至4700毫克。

用钾盐代替普通食用盐既能减少钠摄入量，又能增加钾摄入量，调节国人现在高钠低钾的饮食状态，一举两得。

4. 低钠盐会影响味道吗？

据保健促进局与两家餐饮业者在2021年进行的试验结果显示，超过八成试吃者认为添加低钠盐的食物味道和加入普通食用盐的食物味道没有差别。

厨师在使用低钠盐后无需更改食谱，成本也几乎保持不变；与此同时，每餐能有效减少约450毫克钠。

卫生部长王乙康也在社交媒体分享他和卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤盲测食物的视频。视频里，王乙康蒙住眼睛，试吃了分别用低钠盐和普通食用盐煮的干炒米暹（Mee Siam Goreng）和印度酸奶鸡肉（Biryani Chicken）。拉哈尤则蒙眼品尝分别用这两种不同盐煮的红烧豆腐。

两人都认为食物味道没有差别，尤其是和味道浓郁的咖喱一起烹饪时，很难区分添加低钠盐和添加普通食用盐的食物。

5. 低钠盐哪里找？

从10月初开始，公众将能在职总平价超市和昇菘超市买到更实惠的钾盐“K-Salt”，在选购盐时可留意包装上印有“较健康选择”标签的低钠盐。

保健促进局也和本地大型零售商合作，计划最迟在明年推出他们自有品牌的低钠盐。当局希望能在五年内，将低钠盐的市场占比率提高至50%左右。

此外，已有约150家餐饮业者用低钠盐和低钠酱料取代一般调味料。接下来，保健促进局也将和更多本地连锁餐饮业者合作，进一步推广低钠盐的使用。