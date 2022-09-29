保健促进局全国运动向盐“宣战” 五年内计划减少国人15％钠摄取量

保健促进局说，改吃低钠盐有助降低血压，从而降低患上心血管疾病的风险。以钾取代盐里的一些钠，能在不影响食品风味的情况下达到减钠作用。

新加坡人吃得太咸，是本地高血压病例激增的主因。保健促进局下个月展开为期数年的全国减钠运动，鼓励人们以低钠盐替代普通食盐，计划在五年内把每人每日的钠摄取量减少15％，相当于每日减少四分之一茶匙的盐。

保健促进局说，改吃低钠盐有助降低血压，从而降低患上心血管疾病的风险。以钾（potassium）取代盐里的一些钠（sodium），能在减钠的同时不影响食品风味。

根据2019年全国营养调查数据，本地人平均每日摄取3600毫克的钠，相当于近两茶匙的盐。这比世界卫生组织建议的每日2000毫克，高出近一倍。

保健促进局星期三（9月28日）宣布，计划在未来五年把每人每日的钠摄取量，从目前的3600毫克减至3100毫克，即每日减少四分之一茶匙的盐。

卫生部今年3月在国会拨款委员会辩论新财年开支预算时宣布，保健促进局将三管齐下减少钠摄取量。这三大措施包括以低钠盐替代普通食盐、增加低钠酱料和调味料种类，以及透过公众教育鼓励改吃低钠食品。

我国早在2011年已开始向盐“宣战”，针对本地人的健康需求研发较健康食品并贴上标签。不过，人们的钠摄取量持续增加，高血压发病率过去10年因而还是呈上升趋势，从2010年的19.8％攀升至2020年的35.5％。

下月初两超市推出价格较实惠低钠盐

下月初，职总平价和昇菘超市会推出价格较实惠的钾盐“K-Salt”。这款低钠盐每茶匙含有不超过1500毫克的钠，比起普通食盐的2000毫克少了三成。

不过，低钠盐比普通盐贵不少。据《联合早报》记者观察，职总平价超市售卖500公克庄的盐当中，最便宜的是自家品牌的幼盐，售价3角5分。有机的喜马拉雅粉红盐最贵，要价9元；其次是有机海盐，约7元。

400公克庄的K-Salt定价2元5角，比市面上的普通食盐贵五六倍。受访生产商解释，这是因为钾盐的生产过程较复杂，推高了生产成本。

保健促进局将与大型零售商合作，最迟在明年推出自家品牌的低钠盐，从而把低钠盐和普通食盐的价差缩小至两三倍。

卫生部长王乙康星期三在社交媒体平台TikTok发布的视频中说，改用低钠盐，每年可能须付多几元。保健促进局将提供津贴，帮助小贩和餐馆应付低钠盐的较高成本。

保健促进局政策研究与监测署副署长冯睆溱博士接受媒体访问时说：“如今更多人选择出外用餐或订购外卖，我们将与供应商合作，为餐饮业者提供价格更实惠的低钠盐和酱料，以鼓励他们改用这些较健康的替代品，食客也能从中受益。”

目前有近150家餐饮供应商已改用低钠盐和酱料。保健促进局说，预计会有更多大型食品服务连锁业者加入减钠行动，包括Kopitiam、职总富食客（NTUC Foodfare）和土司工坊（Toast Box）。