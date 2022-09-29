黄循财：工资上涨须与生产力一致 否则我国将失竞争力

边境管制措施放宽也无法缓解雇主请人难的问题，意味着工资上涨难以避免，但工资增长必须与生产力保持一致，否则若加薪幅度太快，会让新加坡失去全球竞争力，人们也会面对工资和物价螺旋式上升的风险。

副总理兼财政部长黄循财星期三（9月28日）晚间出席全国工资理事会50周年晚宴时强调，加薪幅度太快对雇主和员工都会造成伤害，而且如果企业难以为继，首当其冲的将是最弱势的员工。

不过，在低薪员工生产力提升空间有限的行业当中，黄循财提醒雇主要充分地奖励这些员工，员工要乐于接受培训和新的工作方式，消费者和纳税人也要准备好承担一部分成本。

他说：“提升工人的技能、改善他们的生活，以及建设更团结的新加坡是非常重要的，这须要全社会一起努力。”

工资会设立于1972年。当时我国经济迅猛增长遇上劳动力严重短缺，结果工资迅速增长给雇主造成压力。政府担心工资失控飙涨会抵消吸引投资者的努力，因此在劳资政三方的支持下成立工资会，工资会也成为三方的首个合作平台。

黄循财在晚宴上指出，工资会每年发布的加薪指导原则确保本地的工资增长幅度有序且符合市场情况。不过，我国目前面对的通货膨胀已经达到2008年以来的最高点，本地经济虽然保持增长，但主要外国市场如美国、欧盟和中国的经济增长都出现了令人担忧的放缓现象。而且随着经济动荡加剧，预测经济前景变得越来越困难，人们必须准备好面对未来更多的动荡。

他重申，工资增长的幅度短期内未必能够跟得上生活费的脚步，政府正竭尽所能应对这些差距，并帮助缓冲物价上涨的影响。这包括为中低收入家庭、员工和企业提供了全面的纾困措施；政府也会密切关注情况，在有需要时提供更多援助、继续帮助企业和员工转型，以及继续帮助低收入员工自我提升，减少收入不平等的现象。

黄循财也说，正在进行的“新加坡携手前进”是让人们齐心协力推动国家前进的契机，他希望劳资政三方伙伴一贯采取的协作与建立共识的方式，能让工资会继续发挥重要作用，为每一个人争取公平、包容和可持续的增长。

肯定工资会过去半世纪贡献

他也感谢工资会前主席林崇椰教授与林彬教授，以及现任主席佘林发，并肯定了工资会过去50年为确保新加坡继续取得成功与繁荣所扮演的关键角色。

过去两年，工资会破例每年开两次会，及时提供指导原则帮助各界应对冠病疫情带来的危机。佘林发在晚宴开始前的欢迎词中指出，工资会能迅速展开讨论并取得一致的决定，建立在过去50年的互信基础之上。

他强调，工资会的重大决定必须取得一致同意，而不是妥协的结果。这意味着做决定的过程充满挑战，但也让劳资政三方代表努力寻找共赢的解决方案。

工资会预计在10月底公布最新的年度工资和就业相关指导原则。