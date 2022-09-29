新老签署四项备忘录 深化再生能源等合作

老挝总理维帕万与李显龙总理见证了四项谅解备忘录的签署。李总理说，两国正加强在新兴领域的合作，如能源、可持续发展与环境保护，以及数码领域。

新加坡和老挝签署谅解备忘录，将从几个关键领域深化能源合作，包括在老挝发展可再生能源，为跨境电力贸易建设区域电网和电网连接，以及开发可测量、报告与认证可再生能源的系统和程序。

谅解备忘录由人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和老挝能源矿产部部长岛翁·蓬乔（Daovong Phonekeo）签署，重申了新加坡和老挝支持和促进两国转向清洁能源的共同承诺。

首次正式访问新加坡的老挝总理维帕万，星期三（9月28日）同李显龙总理在总统府见证了四项谅解备忘录的签署与交换。

陈诗龙在贸工部发布的文告中说：“这项谅解备忘录建立在今年早些时候成功启动的老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化（简称LTMS-PIP）项目的基础上。它将加强本区域的跨境电力贸易，让本区域各国能脱碳和满足国内能源需求，同时为电力来源国创造就业机会和经济增长。我们也朝实现更广大的亚细安电网愿景迈进一步。”

LTMS-PIP今年6月23日启动后，新加坡从老挝输入高达100兆瓦的可再生水电（hydropower），电力输送取道泰国和马国，使用现有互联设备，标志着我国首次输入可再生能源。

老挝总理维帕万（左）星期三会见了哈莉玛总统。（海峡时报）

维帕万在总统府出席欢迎仪式，之后分别会见哈莉玛总统和李总理。谅解备忘录签署仪式结束后，李总理也设午宴款待维帕万一行。

新加坡和老挝将在2024年庆祝建交50周年，李总理在午宴致辞时说，新老两国正加强在新兴领域的合作，如能源、可持续发展与环境保护，以及数码领域。他说：“我们可在许多其他领域一起做得更多，包括城市规划和物流方面。”

维帕万：希望访问能让两国关系提升到新高度

维帕万致辞时以老挝语说：“我恳切地希望，这次的访问有助进一步加强两国之间现有的友好关系和良好合作，让它达到一个新高度。”

另三项谅解备忘录，其中一项是有关环境保护、气候变化和水资源管理方面的技术合作，由永续发展与环境部长傅海燕和老挝自然资源环境部长本坎·沃拉吉（Bounkham Vorachit）签署。

外交部长维文医生和老挝副总理兼外交部长沙伦赛·贡玛西（Saleumxay Kommasith）也签署谅解备忘录，在两国外交部之间建立双边协商机制，加强两国在共同关心的领域的对话与合作。

最后一项谅解备忘录涉及数码合作。这是我国一个月内第二次同亚细安成员国签署数码合作谅解备忘录，上一次是菲律宾总统小马可斯在9月初访新时。