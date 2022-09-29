四地铁站添福建和广东话广播 提醒年长者安全使用电扶梯

四个地铁站的电动扶梯增设方言广播，除了四种官方语言，也用福建话和广东话提醒年长乘客注意安全。受访年长者认为听到方言广播感觉亲切也会更加警觉，但也有人反映在人流高峰时段听不清广播，放置显眼告示会比较有效。

《联合早报》记者日前经过碧山地铁站时，留意到电动扶梯处循环播放的广播添加了两种方言，反复提醒乘客“请小心梯级，并紧握扶手，谢谢”。

SMRT地铁有限公司总裁蓝晓开受询时证实，公司在南北线和环线的碧山站，以及东西线的勿洛、金文泰和欧南园站添加了方言广播。这么做是为了协助乘客安全出行，包括不谙四种官方语言的年长者。

电扶梯梯级涂黄线 地面和扶手处有“黄标”

除了广播以外，电动扶梯的梯级也涂有黄线，踏入扶梯前的地面上以及扶手处都贴有黄色的安全标识。

为减少年长者跌倒的事故，另一家公共交通业者新捷运2020年8月率先在牛车水地铁站A出口处采用方言广播，用英语、华语、福建话，以及广东话循环播放“请紧握扶手”的提醒。

新捷运客户体验与企业联络副总裁（特级）陈贵珍说，自从在牛车水站提供方言广播，并把电动扶梯改为采用双速功能以来，今年在电动扶梯发生的跌倒事故已有所减少。她也透露接下来会在其他一些地铁站采用方言广播。

住在勿洛地铁站附近的王华源（68岁，散工）对福建话比较熟悉，因此早有留意到方言广播。“我听不懂英语，华语也只会一点，听到福建话时觉得格外亲切，会更注意看路。这一带住着很多老人家，相信很多人会喜欢听到方言的广播。”

蓝丽丽（70岁，退休）最近跌倒受伤，出门得拄拐杖，只好使用电梯。跌倒的经历让她更留意脚下安全，她也认为使用电动扶梯时能听到熟悉的方言广播，警示作用会更大。

公众：扶梯入口位置张贴显眼提示更有用

不过，有公众也反映，靠近扶梯时听到的广播只有两三秒，人多嘈杂的时段更难听清，如果刚好切换到其他语言，许多人未必会留意到广播内容。

许龙珠（67岁，家庭主妇）说，她昨天经过时刚好在播放英语广播，因为不熟悉所以没来得及听清，就已经错过了广播内容。“如果能在扶梯入口更靠前的位置张贴显眼的提示，相信会更有用。”