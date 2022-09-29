为滨海湾与新加坡河添魅力 当局邀驳船观光业者提多元配套方案

市建局日前为滨海湾一带的观光旅游驳船服务展开招标，邀请业界提交方案。当局鼓励业者与陆地观光旅游业者或导游合作，结合多项服务提供更多元的旅游配套。例如，游客参观完市政区景点乘船到下个地点时，可为他们提供船上导览或用餐的选项。

滨海湾与新加坡河一带的观光旅游驳船生意至今只恢复至疫情前的20％。这个地区下来几年会有新发展，驳船业者也计划与其他观光和休闲业者合作提供更多元的旅游配套，希望借此吸引更多外国游客和本地观光客。

新加坡河、滨海湾、滨海水道和加冷内湾属于滨海蓄水池范围，这一带有滨海湾花园、鱼尾狮公园和市政区等热门景点，下来也会持续发展。除了拟建中的建国先贤纪念园，还会增建滨海湾金沙第四栋大楼，以及将浮动舞台重新发展为卫国广场等。

市区重建局日前为这一带的观光旅游驳船服务展开招标，邀请业界提交方案。当局受询时说，现有两家业者新加坡河游船公司（Singapore River Cruise）和Water B的经营执照会在2023年底到期，这次招标是为了找寻新业者，但现有业者也能呈交提案。

“招标的目的是为了提供优质的水上休闲与娱乐体验，为滨海蓄水池增添活力，并鼓励新加坡人和外国旅客更常来游玩。”

发两执照辟两路线 两业者各经营一条

根据招标文件，市建局会颁发两个执照，由两家业者各经营一条路线。当局为每条路线提议11个停泊处，包括滨海堤坝、福康宁、克拉码头和海湾舫北等，成功标得经营权者须选择在至少八个停泊处停靠。新执照2024年起生效，有效期为三年，之后可申请延长。

业者最多可经营25艘船，若获准提供额外服务，船队可以扩大至30艘。一些额外服务包括提供用餐、戏剧表演等休闲娱乐活动或是无人驾驶的船只，以及作为有别于休闲与观光用途的水上交通工具等。

市建局鼓励业者与陆地观光旅游业者或导游合作，结合多项服务提供更多元的旅游配套。例如，游客参观完市政区景点乘船到下一个地点时，可为他们提供船上导览服务或用餐的选项。

生意仅恢复至疫前20％

冠病疫情期间，驳船业者一度无法营业，直至2020年12月才获准恢复运作。

新加坡河游船公司董事经理方耀明受访时说，恢复运作初期以本地观光客居多，而如今外国旅客占客户群约80％，但公司的生意目前只恢复至疫情前水平的最多20％。

对于滨海蓄水池能够持续发展，方耀明表示欢迎，也期待这能吸引更多观光客，进而带动驳船业者的生意。他的公司打算参与这次招标，也有意与其他休闲和旅游业者合作，提供更多配套。

“我们一路来已经这么做，例如在圣诞期间邀请合唱团在船上唱圣诞歌，平时也与餐馆合作提供折扣。我们想尝试新点子，把新加坡河搞得热闹一点。”

Water B的生意也只恢复大约20％。至于是否会参加招标，董事长陈子健指出，公司会向市建局了解详情并仔细研究后才决定。

这家业者在恢复运作后与餐馆合作，提供船上用餐的配套。“客户的反馈都不错，如果我们决定招标，希望能继续提供这类配套，也会了解其他业者的运作模式，探讨跟他们合作。”

驳船当代步水上交通工具 Water B：可能性不大

至于让驳船作为一般水上交通工具，为公众提供多一种代步选项，陈子健认为这个可能性不大。他指出，泰国等国家陆地交通常阻塞，在这些地方改用水上交通较合理。“不过新加坡陆地交通非常便利，如果提供水上交通的话，需求可能没那么大。”