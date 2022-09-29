为滨海湾与新加坡河添魅力 当局邀驳船观光业者提多元配套方案

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来自 / 联合早报

文 /
李思敏

发布 / 2022年9月29日 5:00 AM

市区重建局通过招标找寻能够在滨海湾与新加坡河一带提供观光旅游驳船服务的新业者，现有的两家业者也可竞标，获得经营权者最多可经营25艘船，若提供船上用餐或特别表演等额外活动，船队可以扩大至30艘。（李冠卫摄）
市区重建局通过招标找寻能够在滨海湾与新加坡河一带提供观光旅游驳船服务的新业者，现有的两家业者也可竞标，获得经营权者最多可经营25艘船，若提供船上用餐或特别表演等额外活动，船队可以扩大至30艘。（李冠卫摄）

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市建局日前为滨海湾一带的观光旅游驳船服务展开招标，邀请业界提交方案。当局鼓励业者与陆地观光旅游业者或导游合作，结合多项服务提供更多元的旅游配套。例如，游客参观完市政区景点乘船到下个地点时，可为他们提供船上导览或用餐的选项。

滨海湾与新加坡河一带的观光旅游驳船生意至今只恢复至疫情前的20％。这个地区下来几年会有新发展，驳船业者也计划与其他观光和休闲业者合作提供更多元的旅游配套，希望借此吸引更多外国游客和本地观光客。

新加坡河、滨海湾、滨海水道和加冷内湾属于滨海蓄水池范围，这一带有滨海湾花园、鱼尾狮公园和市政区等热门景点，下来也会持续发展。除了拟建中的建国先贤纪念园，还会增建滨海湾金沙第四栋大楼，以及将浮动舞台重新发展为卫国广场等。

市区重建局日前为这一带的观光旅游驳船服务展开招标，邀请业界提交方案。当局受询时说，现有两家业者新加坡河游船公司（Singapore River Cruise）和Water B的经营执照会在2023年底到期，这次招标是为了找寻新业者，但现有业者也能呈交提案。

“招标的目的是为了提供优质的水上休闲与娱乐体验，为滨海蓄水池增添活力，并鼓励新加坡人和外国旅客更常来游玩。”

发两执照辟两路线 两业者各经营一条

根据招标文件，市建局会颁发两个执照，由两家业者各经营一条路线。当局为每条路线提议11个停泊处，包括滨海堤坝、福康宁、克拉码头和海湾舫北等，成功标得经营权者须选择在至少八个停泊处停靠。新执照2024年起生效，有效期为三年，之后可申请延长。

业者最多可经营25艘船，若获准提供额外服务，船队可以扩大至30艘。一些额外服务包括提供用餐、戏剧表演等休闲娱乐活动或是无人驾驶的船只，以及作为有别于休闲与观光用途的水上交通工具等。

市建局鼓励业者与陆地观光旅游业者或导游合作，结合多项服务提供更多元的旅游配套。例如，游客参观完市政区景点乘船到下一个地点时，可为他们提供船上导览服务或用餐的选项。

生意仅恢复至疫前20％

冠病疫情期间，驳船业者一度无法营业，直至2020年12月才获准恢复运作。

新加坡河游船公司董事经理方耀明受访时说，恢复运作初期以本地观光客居多，而如今外国旅客占客户群约80％，但公司的生意目前只恢复至疫情前水平的最多20％。

对于滨海蓄水池能够持续发展，方耀明表示欢迎，也期待这能吸引更多观光客，进而带动驳船业者的生意。他的公司打算参与这次招标，也有意与其他休闲和旅游业者合作，提供更多配套。

“我们一路来已经这么做，例如在圣诞期间邀请合唱团在船上唱圣诞歌，平时也与餐馆合作提供折扣。我们想尝试新点子，把新加坡河搞得热闹一点。”

Water B的生意也只恢复大约20％。至于是否会参加招标，董事长陈子健指出，公司会向市建局了解详情并仔细研究后才决定。

这家业者在恢复运作后与餐馆合作，提供船上用餐的配套。“客户的反馈都不错，如果我们决定招标，希望能继续提供这类配套，也会了解其他业者的运作模式，探讨跟他们合作。”

驳船当代步水上交通工具 Water B：可能性不大

至于让驳船作为一般水上交通工具，为公众提供多一种代步选项，陈子健认为这个可能性不大。他指出，泰国等国家陆地交通常阻塞，在这些地方改用水上交通较合理。“不过新加坡陆地交通非常便利，如果提供水上交通的话，需求可能没那么大。”

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