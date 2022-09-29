陈冠睿说：“通过这个项目，学生可以探索大自然，将植物转化成艺术品，我相信这能增进他们对自然与科学的热忱。”

执教12年，37岁的陈冠睿秉持着为课堂注入生命力的信念，常利用生活素材激发学生对科学的兴趣。最近，他还带领学生将校园里的植物制作成颜料来作画，装点医院病房。

毕业于新加坡国立大学生命科学课程的陈冠睿2010年投身教育界，目前是立才中学的生物科高级教师。对他而言，教学最大的乐趣是把课本内容与生活挂钩，让学生探寻科学的奥妙。

初为人师时，他最感兴趣的领域是人类生物学，但他逐渐意识到，生物学是一门研究生物的结构、功能与发展规律的科学，除了人类，也涵盖植物与动物。

通过立才中学的环保学会（Eco Club），陈冠睿参加了由国家公园局举办的研讨会，从而对本地的自然遗产和生物多样性有了更深入的了解，并开始思考如何把生物多样性的课题带入课堂。

2015年成为环保学会的负责老师后，他更加重视植物生物学与环境保护。今年7月，配合由黄廷方综合医院和裕廊社区医院举办的艺术与健康节，20名来自环保学会的学生在他的带领下，与植物颜料制作机构Wild Dot的艺术工作者以及裕廊社区医院的病人共同完成了28幅画作。作品的设计灵感来自立才中学的锦鲤池，更特别的是，画作的颜料取自校园内的热带雨林生态系统。

学生们与艺术工作者从学校的生态系统中寻找各种可使用的植物，再利用过滤器把它们制作成色彩缤纷的颜料。其中五名学生还到裕廊社区医院与病人交流，分享他们制作颜料的过程。

陈冠睿说：“通过这个项目，学生可以探索大自然，将植物转化成艺术品，我相信这能增进他们对自然与科学的热忱。”

这些画作即日起至11月底在黄廷方综合医院展出，之后将移到病房里，让病人和访客欣赏。