无照男与警公路追逐 闯红灯10次重伤女路人

无照驾驶还超速，男子遇上巡逻警车后加速逃逸，追逐战中闯红灯10次，将一名25岁女路人撞重伤。

瓦斯瓦尼（36岁）被控51项罪名，包括危险驾驶导致他人重伤、袭警、各类交通相关的罪名，以及多种毒品相关的罪名等等。他日前承认其中14项罪名，余项交由法官考虑后被判坐牢九年半又10周又182天、鞭刑12下、罚款3000元、以及吊销各级驾照八年。由于假释期间犯案，法官下令他额外坐牢228天。

根据案情，被告于2020年6月25日被控上法庭后，同年12月7日获保释。

去年2月12日，被告偷开朋友的福士伟根黑色轿车，载着一对男女友人出游。男友人当时住在中途之家，必须晚上12点之前回去，被告因此飙车，于晚上11时55分在泛岛快速公路上被一辆巡逻警车发现。

由于无照驾驶，车上还有危险武器和毒品，被告发现警车尾随后就立刻加速逃离，转入大巴窑6巷。

为甩开警车，被告三分钟内闯了九个红灯，第10次闯红灯时，撞上一名25岁女路人。

撞人后，被告没有停车，但从大巴窑1巷转进大巴窑2巷时太快，车子失控撞上中央分界堤，警车也来不及停下，撞上被告的车。

三人弃车逃，各自往不同方向跑，但女友人被警员追上逮捕，被告和男友人则成功逃脱。为躲避警员，被告换上组屋外挂着的衣服，坐私召车回到榜鹅住家。

警方展开全岛追捕行动，隔天在医院找到被告男友人，一天后再上被告的家捉人。

完整报道，请翻阅2022年9月29日的《新明日报》。