我国不久后修法 制定两套新准则加强网络安全

不少人认为社交媒体平台应采用可过滤内容的机制，更好地管理青少年等会接触到的有害内容，并认为应加强对业者的问责。我国预计会在不久后修订相关法令，通过两套新准则打造更安全的网络空间。

通讯及新闻部早前针对可应付网络伤害的互联网行为准则，以及社交媒体内容监管准则，展开公共咨询和对话会，期间收集到来自家长、青少年、学者和业界组织的600份反馈。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期四（9月29日）在面簿上贴文说，反馈者大致上支持政府提出的建议。

拟对六种内容制定安全社群守则

这包括规定社媒平台必须制定社群守则、改善用户举报流程，并采用可过滤内容的机制等。与此同时，不少人认为采取安全措施之外，也必须展开公共教育活动，才能确保网络用户懂得如何应付有害内容，并以既安全又相互尊重的方式与其他用户交流。

通讯及新闻部在总结报告中说，公众普遍同意面簿、Instagram和TikTok等用户人数较多、风险较高的社媒平台，应针对六种内容制定安全的社群守则。这六种内容是性相关、暴力、自残、网络霸凌、影响到公共卫生，以及鼓励恶习和犯罪行为。

一些业者则希望政府在实行相关准则时，考虑个别业者的服务和运作模式。对此，通讯及新闻部承诺会在业者制定和采取可对付有害内容的合适方案时，提供一定灵活度。

为了更好地保护青少年，公众提议限制用户的最低使用年龄，或是规定他们必须参加课程，学习如何在网络空间自我保护。当局会同业界一同探讨这些建议是否可行。

通讯及新闻部早前提议，业者下来每年须向资讯通信媒体发展局提交问责报告，当局会在网站公布这些报告。公众支持这项提议，并认为这是在用户安全方面，向社媒平台问责的一个方式。

杨莉明指出，每个人都必须尽一分力，才能确保网络空间的安全。政府预计会在不久后提供有关修订相关法令、实行上述两套新准则的更多详情。