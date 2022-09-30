作为国家建设重要伙伴 黄循财：家办应重视对社会积极影响

根据金管局估计，本地家办从2020年底的约400个，增至去年底的700个，这也较五年前约100个有着明显增长。

作为全球主要金融中心，新加坡将继续开拓财富管理行业增长机会，包括支持本地家族理财办公室的发展。不过，副总理兼财政部长黄循财呼吁，设家办的富裕人士不应单纯从投资或收益角度出发，也应重视对社会产生的积极影响。

黄循财说，新加坡希望与本地家办（family office）建立更牢固的长期合作伙伴关系，家办的富裕人士不仅仅是投资者，同时还是国家建设的重要合作伙伴，应通过支持创新企业、促进气候转型和加强慈善事业发展等三个途径，协助推动新加坡的包容性增长。

他星期四（9月29日）在首届全球—亚洲家办峰会（Global-Asia Family Office Summit）发表演讲时说：“新加坡家办规模和范围正不断扩大，必然会在亚洲的未来增长发挥更大作用。我希望在座各位能利用这个机会，不仅仅从投资和收益角度，还应从对社会产生积极影响的角度，审视亚洲增长机会。”

我国家办行业近年来迅速增长。根据新加坡金融管理局估计，本地家办从2020年底的约400个，增至去年底的700个，这也较五年前约100个有着明显增长。

家办主要是企业家族或高净值人士设立的公司，集中管理家族财富、投资和传承规划。

黄循财指出，本地家办数量激增，是因为更多富裕家庭希望有专业人士管理他们财富，新加坡作为亚洲一个稳定、可靠和值得信赖的财富管理中心，不断巩固它在贸易、投资、金融和人才的枢纽地位，也是带动本地家办行业增长的另一重要因素。

我国对本地家办数量增长表示欢迎，黄循财认为家办可为本地金融服务领域增添活力，它所产生的附带利益也为我国经济创造价值。

他向与会的家办富裕人士说：“事实上，基于你们的独特优势，家办有巨大的行善能力，因为它以跨代管理财富为目标，让你们有能力着眼于长期发展。同时，家办具灵活度和敏捷度，你们可以将资源分配到所认同的重要公益事业。”

他呼吁家办利用它的优势，支持本地和区域的创新企业，以及协助推动全球零排放议程，特别是在可持续发展和过渡金融领域。

通过慈善事业，家办可为社会做出巨大贡献。

黄循财说，许多人对慈善事业越来越感兴趣，政府将采取更多措施帮助家办提高慈善事业的影响力，包括检讨税务优惠计划，以够鼓励家办做出更多慈善捐赠。

他说：“我们的目标不仅是让新加坡成为一个经济和金融中心，还要成为亚洲的慈善中心。”