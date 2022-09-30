新英推行第三国培训计划 推动东南亚及区域能力建设

新加坡与英国推行第三国培训计划，同意共同推动东南亚和区域的能力建设工作。

英国外交部长克莱弗利到访我国，并于星期四（9月29日）与外交部长维文医生签署有关推行第三国培训计划（Third Country Training Programme）的谅解备忘录。

根据外交部文告，通过这项计划可借助两国在国际发展合作的优势，包括交流可持续发展的最佳作业方式，共同推动东南亚和区域的能力建设工作。

外交部也说，这项合作肯定了两国之间的卓越双边关系和广泛合作范围。与亚细安成员国交流有关互补专业知识和能力建设的最佳作业方式，也能支持亚细安—英国部长级会议的行动计划。

第三国培训计划属于新加坡合作计划一部分。我国多年来通过这项合作计划，为其他发展中国家提供技术援助。这项计划自1992年推出以来，已有超过180个国家和地区，以及国家和区域机构的近15万名官员到我国参与培训课程与考察访问。

维文和克莱弗利也讨论如何加强数码经济和清洁能源等方面的合作，他们也就全球和区域最新发展交换意见。英国有意通过亚细安等渠道，加强对这个区域的接触，对此维文表示欢迎。

这是克莱弗利首次以英国外长的身份到访我国。他星期四也与李显龙总理和和副总理兼财政部长黄循财会面。

李总理在面簿贴文指出，双方肯定了新加坡和英国之间的长远关系，两国也通过英国—新加坡自由贸易协定和数码经济协定，建立了强大的经济关系。

李总理：期待通过双方合作 英国继续与区域交流

此外，不少新加坡人在英国念书和工作，两国人民之间的交流也非常好。李总理说：“我期待英国能在我们强大的商业、经济和环境合作基础上，继续同这个区域交流。”

克莱弗利星期四也为英国发展融资机构英国国际投资办事处主持推介仪式。新加坡是他首趟东亚行的最后一站，他已于星期四晚上回国。