尚达曼：中美应着重“战略” 按根本及共同利益推进关系

中美之间目前过于重视“战术”，国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼认为，双方更应该着眼于“战略”，让彼此的根本利益和共同利益主导推进关系的发展进程，这会带来更理想的地缘政治格局。

他星期四（9月29日）上午在第九届米尔肯研究所亚洲峰会上，应对话环节主持人、彭博社电视的哈斯琳达（Haslinda Amin）邀请，阐述对中美关系日趋紧张的看法。

他对中美关系的未来依然怀抱希望：“一直到最近，双方还在进行许多对话，而且对话终将恢复，因为双方都深刻认识到如果局势升温导致严重突发事件，对自身和全球秩序都会带来很大的风险。”

尚达曼也认为，中国在多边体系中必须获接纳，这就需要有确保公平竞争的规则，以及保障国家安全不受损害的条文，让中国融入全球多边秩序，扮演负责任的角色。

尚达曼早前已数次形容全球目前面对“完美长期风暴”，在谈到这场风暴到底有多剧烈时，他指出俄乌战争、冠病疫情、气候灾害、通货膨胀等黑天鹅事件都不是从天而降的，而是由一系列缓慢发生的地缘政治、环境和社会变化造成。

他强调，如果人们只在问题出现时才着手应对，将来面对的危机只会越来越多。

此外，各国为了应付冠病疫情采取的金融措施，是眼下非常严重的通货膨胀问题的导火线，俄乌战争更加剧了这场危机，让通胀问题影响全世界。人们想要解决这些问题，就必须回到根源上，因为眼下的金融不稳定不仅仅存在于可能出现一波债务危机的发展中国家，发达国家也难以独善其身。

尚达曼认为，发达国家经济衰退、全球经济增长放缓、各地都有高利率，而美元保持坚挺，四者合一是最糟糕的组合。接下来很多国家将面对极端的经济波动，首当其冲的是以美元借贷并仰赖进口的国家。

再者，通胀超过人们可以接受的上限，意味着解决方案必然涉及在经济发展方面做出很大的让步，这样的情况将会在美国、欧盟和英国，以及大部分的发展中国家发生。

印度和东南亚可保持开放为全球带来正能量

不过，尚达曼重申，印度和东南亚这两个处于亚洲的新崛起区域，预计能够充分利用自身的优势保持开放，给全世界带来正面的力量。不过，想要真正渡过各种危机，还是得依靠创新和各国的合作。

参加同场讨论的万事达卡（Mastercard）前执行董事长彭安杰（Ajaypal Banga）则从另一个角度阐述各方合作的重要性。

他指出，过去人们视为理所当然的全球化正在瓦解，他担心民族沙文主义会影响全球科技在地方发挥最大效用的能力。“你不能在每一个国家都重新发明一次，这样的世界将是非常糟糕的。”